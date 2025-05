Cinema, Kevin Costner denunciato per molestie sessuali sul set di “Horizon: An American Saga Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

“Horizon: An American Saga”, la saga di film fortemente voluta da Kevin Costner, è in stallo. Dopo i risultati deludenti al botteghino del “Capitolo 1” e le recensioni fredde del Capitolo 2, il franchise scritto, diretto, prodotto e interpretato dalla star hollywoodiana sembra aver imboccato un vicolo cieco.

Ma la gestione produttiva delle prossime pellicole non è l’unico problema del franchise western. Costner infatti è stato colpito da una causa per molestie sessuali da parte della controfigura Devyn LaBella, che avrebbe accusato l’attore e la produzione, di averla coinvolta in una scena di violenza sessuale apparentemente improvvisata sul set.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, la sequenza sarebbe stata girata senza il suo consenso e senza la presenza obbligatoria di un intimacy coordinator.

LA DENUNCIA

L'avvocato di lunga data di Costner, Marty Singer, ha parlato senza mezzi termini di "ricatto" nel processo con giuria per danni non specificati che chiedeva la denuncia di Devyn LaBella.

La donna afferma di voler presentare "questa azione non solo per i danni subiti, ma anche per affrontare le continue incapacità ai massimi livelli delle società di produzione di Hollywood di comprendere e affrontare le conseguenze dell'esibirsi in 'scene' sessualmente esplicite e violente e la necessità di un coordinamento dell'intimità".

In seguito a una precedente denuncia presentata alla fine dell'anno scorso al dipartimento per i diritti civili della California, il documento della querelante depositato martedì presso la Corte superiore di Los Angeles afferma che "il 2 maggio 2023, la querelante Devyn LaBella, una stuntman, è stata vittima di una violenta scena di stupro non programmata e non sceneggiata, diretta da Kevin Costner ('Mr. Costner'), proprietario, amministratore delegato e segretario di Horizon Series, Inc."

La star di Hollywood non solo ha chiesto delle riprese diverse, ma il premio Oscar sembra aver voluto aumentare la violenza dell'aggressione senza preoccuparsi molto di LaBella, almeno secondo quanto riportato dalla sua documentazione:

HORIZON: AN AMERICAN SAGA, LA TRAMA

La saga di Costner racconta l'espansione americana del West, di preciso ripercorre i 15 anni a cavallo della Guerra Civile, quando il colonialismo bianco si stava affermando a discapito delle popolazioni indigene americane.

In questo primo capitolo esplora il fascino del vecchio West, approfondendo come l'uomo bianco si sia insediato in queste terre attraverso sangue, sudore e lacrime, soprattutto dei nativi. Nel frattempo il Paese è lotta con se stesso, tra il 1861 e il 1865, e sta plasmando quella che sarà la futura potenza degli Stati Uniti.