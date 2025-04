Monica Setta: "La parodia della Gialappa? I miei legali hanno scritto a Tv8..."

Monica Setta commenta per la prima volta pubblicamente la sua parodia che Giulia Vecchio propone da qualche settimana al GialappaShow su Tv8.

La giornalista volto Rai (Unomattina in famiglia), interpellata dall'Ansa, spiega:

"Ormai lo sport nazionale è fare la mia imitazione e mi fa anche piacere perché è un omaggio al successo di Storie di donne al bivio. Non ho mai pensato di bloccare la Gialappa's, anche se le centinaia di messaggi che mi arrivano parlano di body shaming. La satira fa il suo mestiere, dà fastidio e mi sta bene. I miei legali, però, hanno scritto a TV8 per evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio. Non mi sono offesa, ho 60 anni e se avessi voluto mi sarei potuta rifare come tante colleghe, ma sono contraria alla chirurgia plastica e alle rappresentazioni difformi dalla realtà oggettiva".

L'imitazione di Monica Setta anche a Belve?

A proposito di parodie di Monica Setta, ora restare da capire se quella realizzata da Vincenzo De Lucia andrà effettivamente in onda a Belve (le nuove puntate saranno trasmesse da martedì prossimo su Rai2) oppure se, come già accaduto nella scorsa stagione, salterà per motivi mai spiegati formalmente (anche se la presunta diffida inviata a Viale Mazzini non è mai stata smentita).





Di recente il sito Fanpage ha raccontato che la Setta si sarebbe rivolta ai vertici della tv pubblica per bloccarne la messa in onda dopo una telefonata infuocata con Francesca Fagnani.

Monica Setta in prima serata su Rai2

Intanto, la Setta annuncia che il suo talk al femminile Storie di donne al bivio tornerà giugno e luglio in prima serata su Rai2:

"È stata una stagione record. Il programma ha funzionato in ogni collocazione portandosi, tre punti e mezzo sopra la media di rete. La ricetta vincente? Semplicissima. Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità. E la mia storica prudenza. Mi avevano chiesto di partire subito con le prime serate a inizio 2025, dopo gli ottimi risultati delle prime quattro andate in onda tra l'estate e Natale, che hanno avuto una media del 7 per cento. Ma da buona artigiana aspetto sempre che la torta sia ben cotta prima di tirarla fuori dal forno".