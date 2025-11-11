“Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

“Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

“Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals Photo Credit: Ansa/Riccardo Antimiani

Mario Vai

11 novembre 2025, ore 09:04

Tra gli ospiti della prossima puntata, che andrà in onda il 18 novembre, anche Cristiano Malgioglio

Niente “Belve” questa settimana. Il programma cult di Francesca Fagnani, in onda in prima serata su Rai2, non sarà trasmesso questa sera, martedì 11 novembre.

A occupare la fascia oraria sarà infatti la diretta delle Atp Finals, l’appuntamento internazionale di tennis che modifica temporaneamente il palinsesto del canale.

BELVE, FRANCESCA FAGNANI TORNA IL 18

Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice attraverso una storia su Instagram, con il suo consueto tono diretto e ironico: “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai 2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda.”

Fagnani, però, ha subito rassicurato i fan più affezionati, chiarendo che l’appuntamento è soltanto rimandato: “Ma recuperiamo martedì 18.”

BELVE, L’OSPITE DELLA SETTIMANA PROSSIMA

Per rendere l’attesa un po’ più leggera, la giornalista ha deciso di concedere anche una piccola anticipazione su quello che vedremo nella prossima puntata. In una seconda storia, ha infatti svelato il nome di uno degli ospiti che si siederanno sul celebre sgabello di Belve: Cristiano Malgioglio.

Il cantautore e volto amatissimo della televisione italiana sarà dunque protagonista di una delle interviste “senza sconti” che hanno reso il format un successo di pubblico e di critica. Intanto, i fan dovranno pazientare ancora qualche giorno per tornare a gustarsi le domande taglienti e il tono dissacrante che hanno fatto di Belve uno degli appuntamenti più seguiti del prime time di Rai2.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 18 novembre. 

BELVE, ASCOLTI RECORD 

L’esordio ha registrato un successo notevole, con 1.748.000 spettatori e il 12,9% di share, segnando il miglior risultato di sempre per il programma. Rispetto alla prima puntata della stagione autunnale precedente, che aveva ottenuto 1.555.000 spettatori e il 9,11% di share, Belve cresce significativamente, confermandosi come uno dei format più seguiti. 


Argomenti

Belve
Cristiano Malgioglio
Francesca Fagnani

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Hollywood, il tramonto delle star: quando il nome non basta più a riempire le sale

    Hollywood, il tramonto delle star: quando il nome non basta più a riempire le sale

  • Box Office 6-9 novembre 2025: l’Italia rallenta, gli USA tornano a brillare con Predator: Badlands

    Box Office 6-9 novembre 2025: l’Italia rallenta, gli USA tornano a brillare con Predator: Badlands

  • “Michael”, diffuso il primo trailer del biopic su Michael Jackson

    “Michael”, diffuso il primo trailer del biopic su Michael Jackson

  • Un semplice incidente di Jafar Panahi: la Palma d’Oro 2025 arriva nelle sale italiane

    Un semplice incidente di Jafar Panahi: la Palma d’Oro 2025 arriva nelle sale italiane

  • Paolo Genovese torna sul set: al via le riprese de Il rumore delle cose nuove

    Paolo Genovese torna sul set: al via le riprese de Il rumore delle cose nuove

  • Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano insieme per un nuovo capitolo de “La Mummia”

    Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano insieme per un nuovo capitolo de “La Mummia”

  • Woody Allen torna in Spagna: a Madrid il nuovo film del regista newyorkese

    Woody Allen torna in Spagna: a Madrid il nuovo film del regista newyorkese

  • Box Office 30 ottobre – 2 novembre 2025: Italia in crescita, USA ai minimi dal 1997. La vita va così batte Dracula

    Box Office 30 ottobre – 2 novembre 2025: Italia in crescita, USA ai minimi dal 1997. La vita va così batte Dracula

  • Bologna ricorda Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta

    Bologna ricorda Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta

  • Cinque secondi di Paolo Virzì arriva domani nelle sale con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi

    Cinque secondi di Paolo Virzì arriva domani nelle sale con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi

“Monster: La Storia di Ed Gein”, su Netflix la serie sul serial killer che ha Ispirato Psycho e Il Silenzio degli Innocenti

“Monster: La Storia di Ed Gein”, su Netflix la serie sul serial killer che ha Ispirato Psycho e Il Silenzio degli Innocenti

Articolata in otto episodi, la nuova stagione è forse la più disturbante della trilogia ideata da Ryan Murphy

Barbara d'Urso e la bomba sul passato: "Non parlo, le vere motivazioni usciranno un giorno"

Barbara d'Urso e la bomba sul passato: "Non parlo, le vere motivazioni usciranno un giorno"

Conto alla rovescia per la prima puntata di Ballando con le stelle, tra i concorrenti anche l'ex conduttrice di Canale 5

Gabriel Garko, infortunio sul set di Colpa dei sensi: ecco cosa è successo (video)

Gabriel Garko, infortunio sul set di Colpa dei sensi: ecco cosa è successo (video)

L'attore 52enne in un video social compare su una sedia a rotelle