“Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

Niente “Belve” questa settimana. Il programma cult di Francesca Fagnani, in onda in prima serata su Rai2, non sarà trasmesso questa sera, martedì 11 novembre.

A occupare la fascia oraria sarà infatti la diretta delle Atp Finals, l’appuntamento internazionale di tennis che modifica temporaneamente il palinsesto del canale.

BELVE, FRANCESCA FAGNANI TORNA IL 18

Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice attraverso una storia su Instagram, con il suo consueto tono diretto e ironico: “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai 2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda.”

Fagnani, però, ha subito rassicurato i fan più affezionati, chiarendo che l’appuntamento è soltanto rimandato: “Ma recuperiamo martedì 18.”

BELVE, L’OSPITE DELLA SETTIMANA PROSSIMA

Per rendere l’attesa un po’ più leggera, la giornalista ha deciso di concedere anche una piccola anticipazione su quello che vedremo nella prossima puntata. In una seconda storia, ha infatti svelato il nome di uno degli ospiti che si siederanno sul celebre sgabello di Belve: Cristiano Malgioglio.

Il cantautore e volto amatissimo della televisione italiana sarà dunque protagonista di una delle interviste “senza sconti” che hanno reso il format un successo di pubblico e di critica. Intanto, i fan dovranno pazientare ancora qualche giorno per tornare a gustarsi le domande taglienti e il tono dissacrante che hanno fatto di Belve uno degli appuntamenti più seguiti del prime time di Rai2.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 18 novembre.

BELVE, ASCOLTI RECORD

L’esordio ha registrato un successo notevole, con 1.748.000 spettatori e il 12,9% di share, segnando il miglior risultato di sempre per il programma. Rispetto alla prima puntata della stagione autunnale precedente, che aveva ottenuto 1.555.000 spettatori e il 9,11% di share, Belve cresce significativamente, confermandosi come uno dei format più seguiti.



