Alessandra Mastronardi criticata sui social perché assente al funerale di Antonello Fassari: "Illazioni cattive contro di me" Photo Credit: agenziafotogramma.it

"I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza ad un funerale di una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole. Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo e specialmente spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato".

Con queste parole, evidentemente risentite, Alessandra Mastronardi ha replicato su Instagram agli utenti che nelle ultime ore le hanno rinfacciato di non aver partecipato ai funerali di Antonello Fassari, che si sono svolti martedì scorso nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma.

Mastronardi e Fassari, scomparso il 5 aprile all'età di 72 anni dopo una lunga malattia, hanno lavorato insieme ai tempi de I Cesaroni, popolare fiction trasmessa su Canale 5 dal 2006 al 2014. L'attrice interpretava Eva.

Chi c'era per l'ultimo saluto a Fassari

Alle esequie erano presenti Claudio Amendola, Cesare Bocci, Roberto Ciufoli, Ludovico Fremont, Max Tortora, Angelica Cinquantini, Michele La Ginestra, Flora Canto, Enrico Brignano, Edoardo Leo, Emilio Solfrizzi, Lucrezia, Lante Della Rovere e Cinzia Leone.

C'era anche Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Elena Sofia Ricci in Giappone

Oltre alla Mastronardi, era assente anche Elena Sofia Ricci. Che aveva fatto sapere di trovarsi all'estero.

È un grande dolore. Sono senza parole, se ne va un grande compagno di lavoro. Sono a Hiroshima, ho appreso da poco la notizia. Sapevo che fosse malato, ma mai mi sarei immaginata di leggere questo ora.

I Cesaroni, in corso le registrazioni della settima stagione

In queste settimane a Roma sono in corso le riprese della nuova stagione de I Cesaroni.

La fiction sarà composta da 12 episodi per 6 prime serate, con la messa in onda prevista per i primi mesi del 2026.

La settima stagione, coproduzione Publispei-RTI (prodotta da Verdiana Bixio), racconterà le nuove dinamiche all'interno della bottiglieria dei Cesaroni.