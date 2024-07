I Black Eyed Peas a RTL 102.5: “Ai nostri live si crea un’energia d’amore e conta solo lo stare insieme. È quello che ci piace”

Il nuovo singolo “TONIGHT” con El Alfa e Becky G

I Black Eyed Peas sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il loro ultimo brano, realizzato insieme a El Alfa e Becky G, dal titolo “TONIGHT”. Il brano è estratto della colonna sonora ufficiale del nuovo film “Bad Boys: Ride Or Die” e che vede come protagonisti Martin Laurence e Will Smith. Ai microfoni di RTL 102.5, il gruppo, composto dai rapper will.i.am, apl.de.ap e Taboo, ha raccontato: «Nel 2019 avevamo già collaborato con il franchise per il terzo film, con il brano “Ritmo” in collaborazione con J-Balvin e tornare a farne parte per il quarto film è bellissimo. Noi abbiamo già visto il film e l’abbiamo amato e, senza farvi spoiler, possiamo dirvi che la nostra canzone si trova nella parte centrale e alla fine. Ci piace il modo in cui l’hanno inserita».





La varietà musicale

Il gruppo americano si è sempre contraddistinto per la sua pluralità culturale e, durante il programma The Flight, hanno rivelato: «La cosa che ci sorprende di più è attirare sempre un pubblico diverso. Vedere che i ragazzi di 16/17 anni vengono ai nostri live e conoscono sia le canzoni più vecchie che quelle nuove, è molto bello. Per esempio, poco tempo fa siamo stati in Serbia per un live e c’era un papà con la figlia sulle spalle che avrà avuto 8/9 anni e conosceva tutto il testo di “Pump It” e “Where Is the Love?”, ma anche tutte quelle più recenti. La nostra musica piace ai genitori e ai loro figli, lo apprezziamo molto e ne siamo molto grati». I Black Eyed Peas hanno anche raccontato come spesso rimangano stupiti di sentire le loro canzoni in posti particolari. «Il posto più particolare dove abbiamo sentito “Where Is the Love?” è stato in una chiesa di Glasglow, dove stavano facendo l’omelia sulle note della canzone. A oltre vent’anni di distanza, il tema del brano è ancora attuale e spesso ci si domanda dove sia l’amore, perché continuiamo a commettere errori o perché le violenze continuano. Allo stesso tempo però, quando la suoniamo live riusciamo ad unire le persone, riesce a connettere la folla creando un’energia d’amore. Non conta da che Paese vieni o quale sia la tua fede, conta solo lo stare insieme e questo è quello che amiamo» hanno raccontato a RTL 102.5.





La data evento italiana e il concerto di Taylor Swift

Domani sera, 16 luglio, i Black Eyed Peas saranno a Milano per esibirsi nella loro unica data italiana a Rho alle ore 22, RTL 102.5 è radio partner dell’evento. In merito al concerto hanno raccontato: «Siamo davvero entusiasti di tornare a Milano. Domani sarà una grande festa, con tantissima gente, un’energia pazzesco e un bellissimo show. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i fan italiani che ci hanno sempre supportato durante le nostre fasi e coloro che hanno lavorato qui in Italia per aiutarci a diffondere il nostro messaggio e la nostra nuova era». Inoltre, hanno rivelato anche di aver assistito di recente allo show di una loro collega: «Tra i festeggiamenti per il compleanno di Taboo, siamo andati anche al concerto di Taylor Swift. Noi non abbiamo mai lavorato con lei e non l’avevamo mai vista dal vivo e quello che abbiamo pensato è stato “Wow”. Lei è stata pazzesca e la produzione spettacolare. Non è solo una questione di soldi e di investire in un live, ma lei ha una visione incredibile. Faremo del nostro meglio per creare un effetto wow allo show di Milano».