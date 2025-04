Franco126 a RTL 102.5: “Avevo tante cose da dire e il disco è venuto da sé, d’istinto. Al mio concerto portate le vostre splendide persone”

Franco126 è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Futuri possibili”, il nuovo disco sull’amore e sul destino. Dopo quattro anni dall’ultimo progetto da solista, l’album è un lavoro variegato in cui confluiscono le due anime dell’artista romano, quella più vicina al cantautorato di “Stanza singola” e “Multisala” e quella più rap, protagonista di “Cristi e diavoli” con il collettivo Lovegang126. Troviamo quindi diversi episodi: dal valzer ai ritmi tipici della trap, fino ad arrivare alle ballate e alle più classiche canzoni d’autore della tradizione italiana. Mondi musicali distanti tra loro, armonizzati dalla penna immaginifica di Franco e dalla mano del produttore Golden Years (affiancato in alcuni brani da WISM), che riesce a dare coesione al suono dei tredici pezzi. Rispetto ai dischi precedenti, una novità di “Futuri possibili” è la presenza di diversi ospiti che arricchiscono il viaggio. Dagli amici di sempre Coez e Ketama126 a nuove collaborazioni come la rapper Ele A e i cantautori romani Giorgio Poi e Fulminacci. Grande protagonista la meticolosa scrittura di Franco, che torna a esplorare il quotidiano senza rinunciare a una vena onirica ed eterea. Ai microfoni di RTL 102.5, Franco126 ha raccontato: «Sono molto contento, il disco sta piacendo e sono soddisfatto. Ci stavo lavorando da un paio di anni, anche se ho fatto la gran parte delle cose nell’ultimo anno. Ci è voluto un po’ per capire la direzione da prendere. È un disco abbastanza fluido e l’ho fatto abbastanza d’istinto rispetto a quelli prima. Avevo delle cose da dire e il disco è venuto un po’ da sé. Solitamente andavo a Milano a fare i dischi, ma questo l’ho fatto tutto quanto a Roma e ho fatto diverse collaborazioni, sia nelle canzoni vere e proprie che dal punto di vista della scrittura. Ho un po’ cambiato le carte in tavola, ma la poetica e lo stile della scrittura è sempre quello. I futuri che io descrivo sono più futuri in una dimensione domestica e familiare con una persona, figli, cane, mutuo… sono storie di vita».





Il tour estivo

“Futuri possibili” sarà anche protagonista, insieme ai successi di Franco, del nuovo tour in partenza a giugno 2025, che attraverserà tutta l’Italia. il cantante farà tappa a Bastia Umbria, Roma, Milano, Firenze, Udine, Caserta, Rende, Molfetta, Collegno, Bologna, Sogliano al Rubicone, Catania e Pescara. «Chi più ne ha, più ne metta e arriveranno altre date, sono in continuo aggiornamento. I miei concerti sono un repertorio prevalentemente chill, poi ci sono alcuni pezzi movimentati e alterno le due cose. Ora ho tre dischi da portare e cercherò di creare dei momenti differenti. C’è da lavorare sulla scaletta. Al mio concerto portate le vostre splendide persone» ha aggiunto Franco126 in diretta su RTL 102.5.