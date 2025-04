Patty Pravo a RTL 102.5: “Io e Bianconi non ci conosciamo molto, ma in questa canzone ci sono io, non so come ha fatto”

Patty Pravo è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Fulvio Giuliani, Nicoletta Deponti e La Ceci, per presentare “Ho provato tutto”. Il brano, scritto da Francesco Bianconi e prodotto da Taketo Gohara, “Ho provato tutto” è una fotografia nitida ed esplicita delle esperienze più intense vissute dall’artista e tratteggia il suo percorso più intimo e personale. La canzone arriva dopo un periodo di silenzio discografico (l’ultimo album di inediti risale al 2019) e un grande lavoro di ricerca di brani a lei congeniali e in cui rispecchiarsi. “Ho provato tutto” è infatti il ritratto della vita di un’artista libera, che ha sempre fatto le sue scelte seguendo esclusivamente il proprio io e senza curarsi delle convenzioni; che è ancora qui, con tutta l’energia e il proprio desiderio di amare, malgrado il disincanto che la vita porta con sé. (Non sapete l’energia che ci vuole / A sopportare il peso del mondo / Continuare ad amare / Pure sapendo che il futuro ora muore……Come in un massacro / Io vivo ancora la vita / Anche se ho capito che un senso non c’è). Una dichiarazione di positività, che è poi il messaggio che vuole trasmettere al suo pubblico. Ai microfoni di RTL 102.5, Patty Pravo ha raccontato: «Nella canzone sono io, ma io e Bianconi non ci conosciamo particolarmente, ci siamo visti quando è venuto a trovarmi a un concerto, non so come ha fatto. Lui è molto sensibile, so che gli piace la mia voce e il mio essere. È riuscito veramente a fare una cosa che io non avrei mai saputo fare, mi sarei vergognata. Sono nata così e mia nonna mi ha lasciato con uno spirito libero, non ho avuto alcun tipo di imposizioni o altro, e sono sempre stata libera e tutto ciò che volevo». Dal 9 maggio sarà inoltre distribuito anche in formato vinile 45 giri autografato, in edizione limitata, inoltre Patty Pravo sarà in tour in estate e presto verrà reso noto il calendario con le date dei concerti.