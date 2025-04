La Dolce Vita Orient Express: n Viaggio nel cuore dell'Italia con il treno di lusso che fa sognare

Dopo quasi 150 anni dal primo viaggio del vero Orient Express, oggi è stato presentato il nuovo "Dolce Vita - Orient Express", un treno di lusso interamente progettato e costruito in Italia. Questo gioiello ferroviario attraverserà alcuni dei luoghi più belli e iconici del Bel Paese, offrendo un'esperienza di viaggio indimenticabile. Partendo dalla stazione Ostiense di Roma, il treno percorrerà itinerari che vanno da Venezia alla Sicilia, unendo l'eleganza di un tempo con il comfort della modernità.

Un Treno Made in Italy

Il “Dolce Vita Orient Express” è il primo treno di lusso interamente progettato e costruito in Italia e rappresenta una unione perfetta tra tradizione e innovazione. La struttura del treno, composta da 9 carrozze e 31 cabine, offre suite lussuose e spaziose, tra cui la famosa suite "La Dolce Vita", pensata per garantire un'esperienza esclusiva a bordo. Ogni cabina è pensata per garantire il massimo del comfort, con arredamenti eleganti e tecnologie moderne per soddisfare i viaggiatori di alta classe.

Gli Itinerari da Sogno

Il treno percorrerà 14 regioni italiane, passando per città e paesaggi che mostrano il meglio dell'Italia. Alcune delle tappe più affascinanti sono:

• La Lombardia, con il famoso Viadotto di Paderno e le città di Bergamo e Brescia

• Verona e Trento, sulla storica linea del Brennero

• Venezia e Portofino, simboli della bellezza italiana

• Siena e i Sassi di Matera, tra cultura e natura

• Montalcino, celebre per i suoi vigneti e il vino Brunello

• La Via del Tartufo, fino a Nizza Monferrato

• Le splendide città siciliane di Catania, Palermo e Taormina.

Ogni itinerario è pensato per offrire un viaggio indimenticabile, con paesaggi stupendi e tappe in posti pieni di storia e tradizione.