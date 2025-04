The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Novara

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per raccontare, in collegamento da Novara, questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 120 concerti in 48 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Siamo a 80 tappe dalla fine, tutto è cominciato nel 2020 e nulla era organizzato. La prima parte era composta da 70 concerti, la seconda da 86 e quest’ultima da 120, quindi l’appetito davvero vien mangiando. Ora sono a Novara, tra il primo e il secondo volo al teatro Coccia, un bellissimo teatro come gli altri in cui mi sono esibito». L’intera trilogia, con un totale di 280 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





Le domande degli ascoltatori

«Tutti i brani che vengono proposti con un solo strumento assumono una veste di novità, perché le canzoni più popolari vengono ascoltate come nel momento in cui sono nate, cioè con l’autore e un solo strumento. Però ci sono dei brani che sicuramente in queste nuove scalette stanno avendo una figurazione e illustrazione diversa. C’è un brano, forse il più sofisticato della scaletta, che è “Quei due”, che ha cominciato ad avere nuovi profumi, insieme a tanti altri» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un ascoltatore nella quale chiedeva all’artista se ci fossero delle canzoni che stanno avendo una nuova vita. Un’altra ascoltatrice, invece, chiede a Claudio Baglioni qual è la domanda che non gli è mai stata fatta e che vorrebbe ricevere: «Questa invece è una domanda che mi viene fatta spesso e che vorrei mi venisse fatta meno, perché non so mai cosa rispondere. In effetti, però è la domanda più complicata e che richiede una risposta che non so dare, perché mi hanno sempre chiesto di tutto. Però potrei farmi chiedere un giorno, se io non avessi mantenuto nome e cognome, quale nome d’arte avrei potuto usare. E mi viene in mente uno degli appellativi che mi dava spesso Ennio Morricone, ovvero “audio Baglioni”, lui si divertiva tanto perché diceva che metteva insieme il suono e le luci».





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Claudio Baglioni, direttamente dai luoghi e dalle città della sua tournée, racconterà aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.