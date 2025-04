Nanni Moretti colpito da un infarto. Intervento chirurgico d'urgenza, è in terapia intensiva

Il malore improvviso nel pomeriggio, l'intervento dei soccorsi e il trasporto immediato in ospedale, al San Camillo di Roma dove Nanni Moretti è finito dopo esser stato colpito da un infarto. I medici hanno sottoposto il regista e attore ad un intervento chirurgico, quindi l'hanno trasferito in terapia intensiva coronarica. Le sue condizioni sono serie ma vengono definite, al momento, stabili.

IL PRECEDENTE

Già nel 2024 Nanni Moretti aveva avuto un infarto a Napoli. Aveva dovuto rinunciare ala presentazione del suo film 'Vittoria', ma in quell'occasione era riuscito a inviare un videomessaggio a tutti i suoi fan in cui si scusava e rassicurava il pubblico sulle sue condizioni. 'Starò meglio - aveva detto in un video registrato- tornerò presto'. In quell'occasione dopo il ricovero sempre al San Camillo di Roma e i controlli da parte della stessa equipe medica era stato dimesso. Il 3 ottobre dell'anno scorso comunque, dopo pochi giorni, era riapparso al cinema Nuovo Sacher, per presenziare alla proiezione di un film. E anche oggi Moretti era atteso al Sacher di Roma partecipare alla prima del film 'L'attachement' di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi, nell'ambito del Festival del Cinema Francese. Domani l'Ospedale darà indicazioni sulle condizioni di salute di Moretti. La prognosi resta comunque riservata.

MORETTI ERA ATTESO AL SACHER

Moretti era atteso al cinema Sacher nel pomeriggio per accogliere il pubblico e partecipare alla prima del film 'L'attachement' di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi, nell'ambito del Festival del Cinema Francese, ma il regista aveva annunciato agli organizzatori "che non si sentiva bene e che avrebbe rinunciato a presenziare al'inaugurazione di Rendez- Vous". Moretti era atteso anche da Valeria Bruni Tedeschi, colpita anche lei dalla notizia.