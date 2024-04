Isola dei famosi: ecco i tredici naufraghi pronti alla partenza

Tutto pronto per la nuova edizione de L'isola dei famosi, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria (che l'ha vinta nel 2008). La prima puntata andrà in onda su Canale5 lunedì l'8 aprile.

IL CAST COMPLETO DEI NAUFRAGHI

I naufraghi stanno per sbarcare sull'isola. Un'esperienza che non è affatto facile: chi ha partecipato a quel programma in passato lo racconta senza troppi problemi. Non c'è cibo, ci sono insetti di ogni tipo, si dorme poco perché la parola confort non esiste.

Sono tredici i naufraghi che sbarcheranno sull'isola di Canale5. Si tratta di Joe Bastianich, ex giudice di MasterChef, Edoardo Franco vincitore della 12esima edizione del programma di cucina targato Sky. Poi Aras Şenol conosciuto che ha recitato nella fiction Terra Amara, il modello Artur Dainese modello, il maestro di ballo Samuel Peron (per molti anni nella scuderia Rai a Ballando con le stelle), l'inviato di Striscia la notizia Edoardo Stoppa, Valentina Vezzali atleta olimpica, Marina Suma e Maitè Yanes (due celebri attrici celebri), l'ex Miss Italia Francesca Bergesio, la showgirl Matilde Brandi, la ballerina e modella Greta Zuccarello e l'ex pornostar Selen (Luce Caponegro).

LA PRIMA VOLTA DI LUXURIA ALLA CONDUZIONE

Per Luxuria, foggiana doc trapiantata da oltre trent'anni a Roma, è la prima esperienza alla conduzione di un programma serale. Non parla con i giornalisti, silenzio assoluto fino alla prima puntata. Ma è emozionatissima. A raccontarlo è una gola profonda di Mediaset. Lei sull'isola dei famosi ha vinto tutto nel lontano 2008, convincendo tutti.

Rivoluzione totale anche per quanto riguarda gli opinionisti. Arrivano Sonia Bruganelli, ormai super collaudata dopo anni al Gf vip di Signorini, e Dario Maltese, volto del Tg5. Un grande professionista dell'informazione. Elegantissimo. Per lui è un tuffo nel mondo pop.