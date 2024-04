Antonino Spinalbese dice addio alla tv e torna a fare il parrucchiere

Addio tv. Una scelta coraggiosa: Antonino Spinalbese - ex di Belen Rodriguez - torna a fare il parrucchiere. Le foto del settimanale Chi, esclusive, lo ritraggono in un Salone milanese dove ha iniziato a lavorare. Per lui è iniziata una nuova vita, quella di un tempo.

Spinalbese, lo scorso anno, è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Poi una parentesi lavorativa diversa: l'apertura di un'agenzia di comunicazione e la carriera da modello. Forbici e pettine in mano. Insomma, Antonino non vuole il clamore mediatico, non pensa alla popolarità: vuole lavorare, come milioni di italiani, e fare il padre.

LA STORIA D'AMORE CON BELEN RODRIGUEZ

Un colpo di fulmine. Improvvisamente, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese s'innamorano: i due, che si conoscono causalmente a Ibiza, iniziano a frequentarsi. I paparazzi, che d'estate sono sempre sulle tracce di Belen Rodriguez, "pizzicano" la neonata coppia. E la notizia diventa virale: Belen ha un nuovo amore. Nasce Luna Marì, ma dopo pochi mesi i due si lasciano. Botta e risposta sui social fino all'ultimo colpo di scena: il ritrovato equilibrio, la pace.

LE PAROLE DI SPINALBESE

A Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, Spinalbese fa chiarezza sulla storia con Belen. E dice:

Il rapporto è destinato esclusivamente a mia figlia, visti i nostri caratteri un po' particolare. Però credo che siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata. All’inizio ero un po’ preoccupato di come saremmo riusciti a mantenere un legame. Appena sono uscito dalla casa (del "Grande Fratello Vip", ndr) ho avuto tanto tempo per pensare e ho capito che io le voglio bene

SPINALBESE E LA PASSIONE PER LA FOTOGRAFIA

Spinalbese ama la fotografia. Infatti, da sempre, porta con sé una macchina professionale. L'ex gieffino, con un fisico mozzafiato, ha studiato tutte le più importanti tecniche fotografiche. Ed è sui social che i suoi followers possono notare il suo talento. Anche in questo campo. Capitolo amore? Un rebus. Sarà impegnato? Chissà.