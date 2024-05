Sonia Bruganelli ed il ballerino Angelo Madonia: le foto-scoop del settimanale "Chi"

Le prime foto insieme. Angelo Madonia, ballerino di Milly Carlucci, e Sonia Bruganelli, produttrice e opinionista tv. Da un paio di anni ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua grande dote comunicativa. L'ex moglie di Paolo Bonolis, come il settimanale Chi racconta, riparte da una nuova relazione con Madonia, che è stato legato ad Ema Stokholma. Secondo Alberto Dandolo, penna di Dagospia ed Oggi, retoscenista doc, "a soffrire per questa frequentazione la sensibile Ema che, pare, non abbia mai accettato la fine della storia d'amore con il ballerino di cui era (e forse ancora lo è) innamoratissima".

LO SCOOP DI "CHI"

Abbracci, baci e una lunga passeggiata a Roma. Nelle prime ore di oggi arriva anche il Tam tam sui social dopo l'anteprima del settimanale diretto da Massimo Borgnis. I fotografi di Chi "pizzicano" la coppia mentre usciva dalla casa del ballerino, in una serata di maggio, per andare a cena con alcuni amici (uno è Alessandro Boero). I due passeggiano ed arrivano alla chiesa di Sant'Ignazio di Loyola.

LA FINE DEL MATRIMONIO CON BONOLIS

Dagospia, qualche tempo fa, aveva spifferato la notizia della rottura tra Bonolis e Sonia Bruganelli (che avevno risposto con un video registrato in vacanza all'estero). Poi per mesi tanto silenzio. Fino a quando sono uscite le prime indiscrezioni e le conferme. In un'intervista a Vanity, Paolo Bonolis ha raccontato:

La separazione da Sonia Bruganelli? L’ho subita, pur condividendola. Siamo separati ma più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia

La Bruganelli, che dopo due edizioni al Grande Fratello vip è arrivata all'Isola dei famosi, gli ha fatto eco così:

Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti