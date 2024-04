Da stasera torna l'Isola dei famosi con Vladimir Luxuria alla conduzione. Il cast e tutto quello che c'è da sapere

Il lancio dall'elicottero in volo. Il tuffo nel mare. L'inizio, come vuole la tradizione, dell'Isola dei famosi. Tutto pronto per la prima puntata, in onda da stasera su Canale5.

Finito un reality, che è il Grande Fratello, ne comincia un altro. Sicuramente diverso: complicatissimo, a detta degli ex, riuscire a vivere senza cibo, senza bagni, senza letti comodi. Insomma, l'isola da sempre - dai tempi in cui lo conduceva la Ventura su Rai2 - è stato il reality più complicato. Dove la pazienza dei concorrenti-naufraghi viene messa a dura prova.



Hanno partecipato in tanti: da Albano Carrisi a Luxuria, che nel 2008 l'ha vinto. Passando per Walter Nudo e Sergio Muniz (che rimase solo per tanti mesi). Poi Adriano Pappaladro o Belen Rodriguez (nell'anno in cui ha vinto proprio Luxuria).

COSA ASPETTARCI DALLA NUOVA EDIZIONE, I CONCORRENTI

Sarà una rivoluzione totale, a partire da stasera su Canale5. Perché, innanzitutto, alla conduzione arriva Luxuria. Ed è la sua prima volta. Cambio anche per gli opinionisti: Sonia Bruganelli, ex di Bonolis, produttrice e imprenditrice di successo, ex opinionista del Grande Fratello. Con lei, in studio, ci sarà anche Dario Maltese: volto del Tg5, che per la prima volta cambia registro. Non vi deluderà.

Ecco i nomi: Joe Bastianich, ex giudice di MasterChef, Edoardo Franco vincitore della 12esima edizione del programma di cucina targato Sky. Poi un attore conosciuto che ha recitato nella fiction Terra Amara, Aras Şenol ,ma anche il modello Artur Dainese, il maestro di ballo Samuel Peron (per molti anni nella scuderia Rai a Ballando con le stelle), Edoardo Stoppa, Valentina Vezzali atleta olimpica, Marina Suma e Maitè Yanes (due celebri attrici celebri), l'ex Miss Italia Francesca Bergesio, la showgirl Matilde Brandi, la ballerina e modella Greta Zuccarello e l'ex pornostar Selen (Luce Caponegro). Non è finita, arrivano anche Peppe Di Napoli (pescivendolo da intere generazioni), Pietro Fanelli (influencer), la modella Khady Gueye, Tonia Romano (senza esperienza nel mondo della tv), Aras Senol (attore), la contessa Alvina Verecondi Scortecci (avvocato penalista),