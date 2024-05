L'ultimo saluto a Franco Di Mare, migliaia di persone nella chiesa degli artisti a Roma

I Vigili del Fuoco portano a spalla il feretro. E' il momento dell'ultimo saluto a Franco Di Mare, giornalista e storico inviato di Rai1 che si è spento dopo una lunga malattia all'età di 68 anni. Nella chiesa degli artisti a Roma ci sono tutti: vertici Rai, amici, colleghi, conduttori. Ci sono le telecamere dei più importanti programmi tv per raccontare un momento di grande dolore. Giulia Bertini, moglie del giornalista, e la figlia Stella sono sedute in prima fila. Sui loro occhi le lacrime, la sofferenza.

"Non avrei mai pensato che questo momento potesse essere tanto lacerante", dice Giulia Berdini dopo la funzione funebre. "Mi hai insegnato a guardare la vita quotidiana dalla parte del bene Franco vedeva sempre il bene. Mi hai coccolata, protetta, mi hai aiutato a capire i miei errori".

Tra i banchi i vertici Rai: l'Ad Roberto Sergio, il direttore generale Giampaolo Rossi e la presidente Marinella Soldi, oltre a tanti colleghi (Bruno Vespa, Alberto Matano ed il presidente dell'Ordine sei giornalisti del Lazio).

Una vita bellissima, quella di Franco Di Mare. Lui stesso, nel corso dell'ultima apparizione in tv, da Fazio a Che tempo che fa? aveva parlato delle emozioni vissute grazie al suo lavoro di inviato. Sempre sul campo, sempre dalla parte dei più deboli. E in uno scenario di guerra, quella di Sarajevo, conosce la piccola Stella - che decide di adottare.

"Sei stato un compagno come si leggono nei libri e mi amavi tanto. Spero di averti fatto felice, se qualche volta non è successo perdonami. Ora dovrò camminare senza te al mio fianco, senza il tuo sorriso ad incoraggiarmi. Non so se ce la farò. Anche se sei dentro DI me e lo sarai per sempre"

UNA VITA SEMPRE IN DIRETTA E SUL CAMPO

Franco Di Mare ha insegnato il mestiere del giornalista ad intere generazioni. Ma, soprattutto, ha saputo trasmettere ai giovani la passione per il "mestiere più bello del mondo". Anche quando era stato promosso conduttore di Uno Mattina e de La vita in diretta diceva ai suoi inviati. "Portate notizie. Consumate la suola delle scarpe. Arrivate in redazione con l'affanno": un vero testamento, un consiglio prezioso che chi fa questo mestiere deve sempre ricordare. Di Mare riusciva a farsi amare da tutti, non solo dai colleghi giornalisti ma anche da chi lavora dietro le quinte. Una delle storiche truccatrici dei programmi Rai, con un filo di voce, dopo i funerali svela:

Franco ascoltava tutti. Quando arrivava all'alba con i giornali in mano e il suo inconfondibile abito sartoriale grigio o blu veniva al trucco non per farsi bello (già lo era), ma per parlare con noi. Per parlare con tutte le sarte o le truccatrici e per chiederci semplicemente se ci fosse piaciuta la puntata. Questo era Franco, una persona comune, una persona che non si è mai montata la testa, un vero signore della tv