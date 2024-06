Cesara Buonamici, è morta la mamma Rosa. Aveva 94 anni

un abbraccio forte a Cesara Buonamici — Clemente Mimun (@cjmimun) June 27, 2024

Le parole di Cesara Buonamici sulla mamma

Lutto per: è morta la mamma Rosa.. Il primo a esprimere vicinanza alla giornalista delè stato il direttore del telegiornale, che su X ha scritto: "Un abbraccio forte a Cesara". Il post è stato accompagnato da una foto dove la giornalista si trova in compagnia della mamma e di altre persone.Cesara Buonamici, che nella scorsa stagione è stata opinionista dele che recentemente è stata nominata direttore ad personam del Tg5, aveva parlato in tv della mamma in occasione del 92enne compleanno della signora, nata il 29 settembre 1929. Intervistata a, la giornalista aveva raccontato: "". L'11 marzo scorso, durante una puntata del Grande Fratello, la Buonamici era tornata a parlare della mamma. Quando il conduttorele aveva chiesto come fosse andato il weekend, lei aveva replicato: "".