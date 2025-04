Funerali Papa Francesco, rinviate le partite di Serie A previste sabato: ecco quando si giocheranno

Il campionato di calcio ma anche gli altri eventi sportivi in programma sabato prossimo saranno sospesi in occasione dei funerali di Papa Francesco. Ad annunciarlo il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, dopo la decisione del Consiglio dei ministri di istituire cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa del Pontefice.

Dunque, per quanto riguarda la Serie A, saranno rinviate le partite Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma, valide per la 34esima giornata (che si aprirà venerdì 25 con Atalanta-Lecce).

Queste tre gare presumibilmente saranno recuperate tra domenica e lunedì.

Si attende la comunicazione ufficiale della Lega Serie A.

Le altre partite

Al momento è sicuro che domani, mercoledì 23 aprile, si recupereranno i match che non si sono giocati ieri. Si tratta di Cagliari-Fiorentina, Parma-Juventus, Genoa-Lazio e Torino-Udinese, che si disputeranno a partire dalle ore 18.30.

Regolarmente in campo domani sera la Coppa Italia, con le due semifinali di ritorno già in calendario. Alle 21.00 mercoledì il derby Inter-Milan, mentre alla stessa ora giovedì sarà la volta di Bologna-Empoli.

A seguito delle indicazioni arrivate dal Ministero si adegua anche il presidente del Coni Giovanni, il quale "invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l'invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell'arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice".

Il ricordo di Papa Francesco

La Lega Serie A ieri aveva emesso un comunicato per unirsi "al cordoglio della Chiesa Cattolica e del mondo intero per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco". La nota proseguiva così:

"Con profonda gratitudine ricordiamo il suo instancabile impegno per la pace, la solidarietà e il dialogo tra i popoli, valori che il calcio può e deve contribuire a diffondere. La sua umanità, l’attenzione verso gli ultimi e il suo messaggio di speranza resteranno per sempre un faro per tutti noi. Papa Francesco, grande appassionato di calcio, ha più volte sottolineato il valore educativo e sociale del nostro sport, dimostrando un sincero affetto verso il mondo del pallone e i suoi protagonisti".