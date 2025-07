Wimbledon: Sinner batte Shelton e vola in semifinale. Cobolli lotta per tre ore ma perde contro Djokovic

SINNER-SHELTON 3-0

Monumentale Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha giocato una partita ai limiti della perfezione e ha battuto 3 set a zero Ben Shelton che ha fatto il massimo, ma non è bastato per battere forse la miglior versione di Jannik vista in questo torneo di Wimbledon. 2 ore e 18 minuti di gioco, 7-6, 6-4, 6-4 il punteggio finale. Zero turni di servizio persi, oggi Sinner era davvero ingiocabile nonostante il piccolo problema al gomito che ha dato un po' fastidio nel corso del match ma non ha minimamente scalfito il ritmo e la potenza dei colpi di Jannik. Sinner torna in semifinale a Wimbledon dopo 2 anni. Queste le parole del tennista azzurro al termine del match: "Sono contento della prestazione, è difficile avere chances in risposta perché serve molto bene. Ci stiamo affrontando tanto, è bellissimo giocare queste partite su questo campo e con questo pubblico. Mi ricordo la semifinale qui del 2023, è speciale quando sei giovane giocare queste partite. Poi ti abitui a questi palcoscenici, Wimbledon è il torneo più speciale. Spero di giocare una bella semifinale. Il gomito? Quando c'è tanta tensione cerchi di non pensarci, è migliorato tanto da ieri a oggi. Ho fatto un allenamento molto breve con i miei coach ieri. Non voglio scuse, sono riuscito a giocare il mio tennis".





DJOKOVIC-COBOLLI 3-1

Novak Djokovic ha battuto dopo più di 3 ore di battaglia Flavio Cobolli, 3 set 1, Flavio ha vinto il primo set al tie-break poi però i 7 Wimbledon vinti da Djokovic si sono fatti sentire, il serbo è riuscito a ribaltare tutto nei successivi 3 set vinti 6-2, 7-5, 6-4. Cobolli esce comunque a testa altissima perché ha dimostrato di essere arrivato fino ai quarti di finale per un motivo, perché è forte, ha qualità e se l’è giocata fino all’ultimo punto annullando anche 2 match point. Non a caso al termine del match è arrivato anche l'elogio da parte del suo idolo, Novak Djokovic: "Grandissime congratulazioni a Flavio per uno straordinario torneo. Grande prestazione da parte sua. Sicuramente è uno di quei giocatori che vedremo molto di più in futuro".