Rita Dalla Chiesa, i ladri le riportano sotto casa l'auto rubata

Una storia a lieto fine.

Lo scorso weekend Rita Dalla Chiesa via social aveva raccontato lo spiacevole episodio del furto della sua storica auto. Pubblicando una storia Instagram, con uno scatto fotografico della macchina e in sottofondo la canzone di Claudio Baglioni 'Mille giorni di te e di me', aveva scritto:

"Quanta vita abbiamo passato insieme, tu e io Quanta musica abbiamo ascoltato nel traffico di Roma. Dove andavo io mi accompagnavi tu. Eri stata l'ultimo regalo, nel secolo scorso, di una persona tanto amata. Stanotte ti hanno rubata. La mia micretta rossa".

È l'ultimo regalo di Fabrizio Frizzi?

La conduttrice e parlamentare aveva rivelato il grande valore affettivo di quella macchina, spiegando che trattavasi dell' "ultimo regalo, nel secolo scorso, di una persona tanto amata" (in molti hanno pensato a Fabrizio Frizzi, suo compagno storico fino al '98).

Come anticipato, poche ore fa è arrivato, un po' a sorpresa, il lieto fine.

Rita Dalla Chiesa, infatti, sempre via social ha comunicato di aver ritrovato la sua amata Micra rossa.

Il lieto fine: auto ritrovata!

La storica conduttrice di Forum ha postato una foto della macchina parcheggiata sotto casa, a Roma, in perfette condizioni. Ecco cosa ha scritto, stavolta sulle note di Sei bellissima di Loredana Bertè:

"É tornata a casa! Stanotte me l'hanno lasciata davanti al cancello. Una vita insieme, dal 1997. Grazie a tutti voi".