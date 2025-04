Atalanta-Lecce rinviata, non si giocherà domani: è morto il fisioterapista del club salentino

Atalanta-Lecce, partita di Serie A valida per la 34esima giornata, non si giocherà domani. La gara, che era in programma alle ore 20.45, è stata rinviata.

Da 20 anni nel Lecce

In attesa del comunicato ufficiale della Lega, la notizia è stata diffusa dal club salentino.

"L'U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent'anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l'Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti"

Dunque, la Lega di Serie A ha di fatto accolto la richiesta del Lecce, che è già rientrato in Salento dopo la scomparsa del suo tesserato.

Atalanta-Lecce, quando si recupera?

In queste ore sarà comunicata la nuova data di svolgimento dell'incontro, che avrebbe dovuto aprire il turno (che si chiuderà lunedì 28 aprile).

Ricordiamo che le partite inizialmente previste per sabato 26 aprile sono state anch'esse rinviate, in quanto in quella giornata è in programma il funerale di Papa Francesco.

Il cordoglio dell'Atalanta

L'Atalanta ha espresso vicinanza al Lecce:

"Il presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi e tutta l'Atalanta BC partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta l'U.S. Lecce per la repentina ed improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. L'Atalanta rivolge ai familiari e alla società giallorossa le più sentite e sincere condoglianze".

Questa mattina, prima della notizia della tragica scomparsa di Fiorita, erano state diffuse le designazioni arbitrali, che prevedevano la seguente squadra: Federico La Penna della sezione di Roma 1, gli assistenti M. Rossi e Cecconi, Chiffi quarto uomo. Alla Var Chiffi, Avar Di Paolo.