Serie A, il Milan vince 1-0 il derby e accorcia le distanze in classifica: ora l'Inter ha sette punti di vantaggio

MILAN-INTER 1-0

Per l'Inter i derby sono diventati un tabù, la striscia di mancate vittorie si allunga a sette. Il Milan festeggia il successo e forse riapre il campionato: i nerazzurri restano avanti di sette punti, ma ora si dovrà valutare anche l'impatto psicologico di questo risultato: chi è dietro ci crede, chi è davanti inizia a temere. I nerazzurri non sono stati brillanti, si è sentita la mancanza di Lautaro, Thuram e Cahlanoglu. I rossoneri hanno aspettato il momento giusto per colpire poi si sono difesi con ordine. Dopo soli tre minuti Sommer sbaglia il rinvio e regala una occasione clamorosa al Milan, ma Modric spedisce sul fondo. Poi per mezzora non succede niente, si va a bassi ritmi. L'unico guizzo dell'Inter è di Mhkitaryan, azione personale dell'armeno che arriva fino in area ma poi Maignan respinge con il petto. Sul ribaltamento dell'azione i rossoneri passano, con il gol di Estupinian, il protagonista che non ti aspetti. Il gol fa vacillare i nerazzurri, la squadra di Allegri prende quota e crea un paio di situazioni di pericolo nell'area avversaria. In avvio di ripresa l'Inter cerca di cambiare passo, sposta le tende nella metà campo avversaria ma fatica a rendersi pericolosa: il rammarico di Chivu è per una colossale occasione sprecata da Dimarco. Nell'assedio finale su un corner l'Inter segna in mischia, ma Doveri aveva fermato il gioco. E la festa di san Siro è stata a tinte rossonere.





GENOA-ROMA 2-1

Daniele De Rossi per la prima volta ha battuto la sua Roma. Giallorossi raggiunti dal Como e avvicinati dalla Juventus, che insegue a un solo punto. Bel colpo salvezza del Genoa, ora a + 6 sul terzultimo posto. A Marassi primo tempo tattico ed equilibrato, con poche emozioni e nessun gol. La partita si stappa nella ripresa e diventa spettacolare. Un errore di Pellegrini porta al rigore che per il Genoa trasforma Messias. La reazione della Roma è immediata e dopo tre minuti pareggia Ndika, di testa dopo una mischia confusa. I giallorossi trovano il sorpasso con un bel gol di Malen, che però viene annullato per un netto fuorigioco. La Roma spinge, ma il Genoa colpisce ancora, con il gol del neo entrato Vitinha a dieci minuti dal novantesimo. Nel finale assedio giallorosso alla ricerca del pari, Grifone pericoloso in contropiede con Svilar protagonista su Malinovski. La Roma ha pagato caro un paio di sbavature difensive.