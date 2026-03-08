Serie A, il Milan vince 1-0 il derby e accorcia le distanze in classifica: ora l'Inter ha sette punti di vantaggio

08 marzo 2026, ore 23:07
Questi i risultati della domenica: Milan-Inter 1-0, Genoa-Roma 2-1, Fiorentina-Parma 0-0, Bologna-Verona 1-2, Lecce-Cremonese 2-1. Posticipo del lunedì sarà Lazio-Sassuolo
MILAN-INTER 1-0
Per l'Inter i derby sono diventati un tabù, la striscia di mancate vittorie si allunga a sette. Il Milan festeggia il successo e forse riapre il campionato: i nerazzurri restano avanti di sette punti, ma ora si dovrà valutare anche l'impatto psicologico di questo risultato: chi è dietro ci crede, chi è davanti inizia a temere. I nerazzurri non sono stati brillanti, si è sentita la mancanza di Lautaro, Thuram e Cahlanoglu. I rossoneri hanno aspettato il momento giusto per colpire poi si sono difesi con ordine. Dopo soli tre minuti Sommer sbaglia il rinvio e regala una occasione clamorosa al Milan, ma Modric spedisce sul fondo. Poi per mezzora non succede niente, si va a bassi ritmi. L'unico guizzo dell'Inter è di Mhkitaryan, azione personale dell'armeno che arriva fino in area ma poi Maignan respinge con il petto. Sul ribaltamento dell'azione i rossoneri passano, con il gol di Estupinian, il protagonista che non ti aspetti. Il gol fa vacillare i nerazzurri, la squadra di Allegri prende quota e crea un paio di situazioni di pericolo nell'area avversaria. In avvio di ripresa l'Inter cerca di cambiare passo, sposta le tende nella metà campo avversaria ma fatica a rendersi pericolosa: il rammarico di Chivu è per una colossale occasione sprecata da Dimarco. Nell'assedio finale su un corner l'Inter segna in mischia, ma Doveri aveva fermato il gioco. E la festa di san Siro è stata a tinte rossonere.
GENOA-ROMA 2-1
Daniele De Rossi per la prima volta ha battuto la sua Roma. Giallorossi raggiunti dal Como e avvicinati dalla Juventus, che insegue a un solo punto. Bel colpo salvezza del Genoa, ora a + 6 sul terzultimo posto. A Marassi primo tempo tattico ed equilibrato, con poche emozioni e nessun gol. La partita si stappa nella ripresa e diventa spettacolare. Un errore di Pellegrini porta al rigore che per il Genoa trasforma Messias. La reazione della Roma è immediata e dopo tre minuti pareggia Ndika, di testa dopo una mischia confusa. I giallorossi trovano il sorpasso con un bel gol di Malen, che però viene annullato per un netto fuorigioco. La Roma spinge, ma il Genoa colpisce ancora, con il gol del neo entrato Vitinha a dieci minuti dal novantesimo. Nel finale assedio giallorosso alla ricerca del pari, Grifone pericoloso in contropiede con Svilar protagonista su Malinovski. La Roma ha pagato caro un paio di sbavature difensive.
LECCE-CREMONESE 2-1
Era un autentico spareggio salvezza, con le due squadre che vi si presentavano appaiate. Ha vinto il Lecce, che stacca di tre punti la Cremonese. I salentini hanno costruito il loro successo nel primo tempo, con i gol di Pierotti e Stulic, su rigore. I grigiorossi, grazie anche a un paio di cambi, hanno cambiato marcia nella ripresa: Bonazzoli ha accorciato le distanze subito dopo l’intervallo. Nel finale proteste degli ospiti per un possibile rigore negato dopo un contatto tra Jean e Sanabria. Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha tuonato: “Siamo stati derubati di un rigore, a cosa serve il Var?”. L’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha analizzato la gara: “Era una partita da vincere e lo abbiamo fatto con merito”.
FIORENTINA-PARMA 0-0
E’ finita con i fischi dello stadio Franchi: in effetti la partita è stata decisamente poco spettacolare, nessun gol e di fatto nessuna emozione. I viola hanno tenuto palla, ma hanno creato pochissimo. Per la prima volta dopo cinque mesi la Fiorentina è comunque fuori dalla zona calda, ora ha un punto di vantaggio sul terzultimo posto. La salvezza è raggiungibile, ma serviranno prestazioni migliori. Il Parma ha invece ottenuto quel che voleva, un mattoncino per restare in serie A. Con questo pareggio i ducali hanno dieci punti di vantaggio sulla zona retrocessione; vietato distrarsi, ma la salvezza è praticamente raggiunta.
BOLOGNA-VERONA 1-2
L’Hellas non vinceva da 12 partite, il colpo esterno del Dall’Ara riaccende una piccola speranza di salvezza. I punti di ritardo dal quart’ultimo posto ora sono sette, una distanza importante, ma tanto vale provare a crederci. Il Bologna archivia residue speranze di Europa, la Juventus - attualmente sesta- è undici punti avanti. Dopo un primo tempo chiuso sullo zero a zero, gol ed emozioni concentrati nella parte iniziale della ripresa: Rowe porta in vantaggio i rossoblu, ma gli scaligeri ribaltano la partita con due gol in quattro minuti: pareggio di Frese, sorpasso di Bowie. Nel finale annullato il possibile 1-3 di Sarr.
