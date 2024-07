Barbara d'Urso pronta a tornare in televisione. Secondo le ultime indiscrezioni spunta Canale Nove

Esattamente un anno fa finiva la stagione di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso. E, sempre un anno fa, si chiudeva un cerchio: Domenica Live, Live non è la d'Urso, Grande Fratello, Pomeriggio5, La Pupa e il secchione sono stati i programmi che Carmelita ha condotto senza mai una battuta d'arresto. Stakanovista doc, una di quelle che entrava a Cologno Monzese al mattino ed usciva di sera.



Poi, lo scorso anno, è arrivata la decisione dei vertici Mediaset: Pomeriggio5, l'ultimo programma nella mani della d'Urso, è stato affidato a Myrta Merlino. Lei è partita per un viaggio a Londra ed ha girato l'Italia con lo spettacolo "Taxi a due piazze", insieme a Franco Oppini. Una nuova vita per la conduttrice, senza la tv e senza il suo pubblico. Ma ora, secondo i rumors del settimanale Chi, è pronta al grande ritorno.

L'INDISCREZIONE DI CHI

Il settimanale diretto da Massimo Borgnis parla di un possibile sbarco su Nove, la Rete che ha voluto Fazio e Amadeus. Sul numero di Chi in edicola si legge:

La conduttrice, dopo il viaggio in Sicilia con figlio, nuora e nipotina, sbarca a Formentera con gli amici per celebrare un momento di grande serenità: a un anno dall’uscita da Mediaset ha ora in cantiere un nuovo programmazione. – si legge su Chi – Si rincorrono le voci sul futuro televisivo di Barbara D’Urso, che dopo essere rimasta, l’anno scorso, senza Pomeriggio Cinque e fuori da Mediaset, potrebbe tornare in video nella prossima stagione «su un altro tasto del telecomando

LE VACANZE DI BARBARA D'URSO E LA NUOVA VITA SUI SOCIAL

Barbara d'Urso da un anno è sbarcata su TikTok con numeri milionari. Intanto, si gode le ferie sulla spiaggia di Migjorn e “Chi” riesce a fotografarla. Energica, stakanovista, amica degli italiani: così Barbara d’Urso prepara il ritorno in tv. E' molto attesa: secondo rumors, potrebbe condurre un programma pomeridiano, che è la sua fascia storia di appartenenza in tv. Poi, sullo sfondo, resta il teatro. Il suo primo amore, che non scorda mai.