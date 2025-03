Ascolti febbraio streaming 2025: Netflix primeggia con “The Night Agent”

“The Night Agent”, la serie Netflix arrivata alla seconda stagione, nelle ultime settimane si è confermata la serie più popolare in streaming negli Stati Uniti. Su “The Hollywood Reporter” sono apparsi i dati delle visualizzazioni dei prodotti usciti recentemente in streaming, con particolare attenzione al mese di febbraio. Vediamo nel dettaglio come si sono comportate le serie nel corso delle ultime settimane.

IL SUPER BOWL FA CALARE LO STREAMING

La seconda stagione di “The Night Agent”, ha catturato in USA 1,52 miliardi di minuti di tempo di visione nel periodo dal 3 al 9 febbraio, confermandosi per la terza settimana consecutiva al primo posto assoluto. Sebbene sia sceso di circa il 48 percento rispetto alla settimana precedente, il totale di visione del dramma di spionaggio è stato comunque ben al di sopra della serie che ha conquistato la seconda posizione, “Il colore delle magnolie” (1,07 miliardi di minuti). Sempre restando al mese di febbraio, durante la settimana del Super Bowl, il volume complessivo dello streaming è sceso un po', almeno tra i programmi principali. I 10 titoli nella classifica generale Nielsen hanno totalizzato 9,27 miliardi di minuti di visione, in calo rispetto ai 10,87 miliardi della settimana precedente (un calo di circa il 15 percento). “The Recruit” (serie che Netflix ha cancellato il 5 marzo) ha totalizzato 956 milioni di minuti di visione durante la settimana, in calo di circa il 20 percento rispetto a sette giorni prima.

HULU VA FORTE

“Severance” di Apple TV+ (582 milioni di minuti) è aumentato rispetto ai 557 milioni della settimana precedente, estendendo la sua solida corsa con l'avanzare della seconda stagione. NCIS si è classificato sesto in classifica generale per la settimana con 834 milioni di minuti di visione su Hulu, Netflix e Paramount+. Ciò ha segnato la 201a settimana dello show nella top 10 generale dello streaming di Nielsen, 50 in più del suo diretto competitor “Grey's Anatomy “. Hulu ha avuto una prestazione particolarmente forte nella classifica delle serie acquisite: otto dei primi 10 show hanno ottenuto almeno una parte del loro tempo di visione dalla piattaforma di proprietà della Disney.

LA TOP TEN DELLE SERIE PIÙ VISTE

Le valutazioni streaming di Nielsen riguardano solo la visione su TV e non includono i minuti guardati su computer o dispositivi mobili. Le valutazioni misurano solo il pubblico degli Stati Uniti, non quello di altri paesi.

1. The Night Agent (Netflix), 1,52 miliardi di minuti visti

2. Sweet Magnolias (Netflix), 1,07 miliardi

3. Bluey (Disney+), 1,04 miliardi

4. The Recruit (Netflix), 956 milioni

5. Kinda Pregnant (Netflix), 847 milioni

6. NCIS (Hulu/Netflix/Paramount+), 834 milioni

7. Grey's Anatomy (Hulu/Netflix), 791 milioni

8. Younger (Netflix), 767 milioni

9. Law & Order: SVU (Hulu/Peacock), 730 milioni

10. The Big Bang Theory (Max), 728 milioni