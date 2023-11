"Ho visto il bacio tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando": il retroscena scottante di Rossella Erra

"Ho visto un bacio con la lingua". Rossella Erra, volto noto a Ballando con le stelle, rompe il silenzio e racconta a Protagonisti - nel corso di una telefonata improvvisata - quello che ha visto con i propri occhi. Andiamo per gradi: qualche giorno fa, aveva parlato del rapporto sospetto tra il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, e Lucrezia Lando (maestra di ballo).



Cosa è accaduto negli studi di Milly Carlucci? Si sa: a Ballando con le stelle scoppiano amori. Da sempre. E anche quest'anno, a quanto pare, potrebbe essere accaduto qualcosa di davvero speciale. Tra Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, e Lucrezia Lando potrebbe esserci stato un bacio. "Erano vicinissimi, dopo una cena. Non ho fatto la guardona, ma qualcosa l'ho vista. Era proprio un bacio. Un bacio vero", continua Rossella Erra.

COSA ACCADRA' NELLA PUNTATA DI SABATO SERA?

Nella prossima puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato sera su Rai, Milly Carlucci, da rumors, potrebbe indagare su questa presunta storia d'amore, nata tra un tango ed una salsa. Il bacio c'è stato per davvero? Cosa ha visto Rossella Erra? Mistero. Per adesso.

Eppure, sempre Rossella, ha rimarcato nei salotti tv di aver visto qualcosa. “Avrò fatto anche violazione della privacy, ma quando io vedo le persone felici non mi trattengo e non riesco. Io li ho visti la domenica sera che stavano insieme al ristorante. Stavo in albergo, sono uscita e li ho visti benissimo. Ho visto due che si baciavano, sono tornata indietro. Allora volevo vedere bene. Non mi potevo nascondere dietro l’albero perché era troppo secco. Si tenevano mano nella mano dentro al locale. E dovete vedere come parlava lì dentro. Fa i fatti! Lei ha i lividi per il ballo e lui la bacia sui segni per farle passare la bua”: queste le sue parole da Caterina Balivo.

LE PAROLE DI SIMONA IZZO: "LI HO VISTI ANCHE IO"

Poi si aggiunge Simona Izzo, che tuona: "Li ho visti anche io! Però non come Rossella che li ha visti al ristorante, io li ho beccati fuori dagli studi. Non posso dirlo? Mica sono cose private, questi due si baciavano in mezzo alla strada e li ho beccati. No che non sono pettegola, a me piace l’amore. Era sabato sera. Dici che si metteranno insieme? No Caterina, la storia d’amore già c’è, stanno insieme e non devi prevederla perché già esiste. Ma in realtà l’hanno già fatto capire in diretta. Sono molto belli insieme e non è spettegolare questo, visto che stiamo dicendo solo una verità“.