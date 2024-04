Massimo Bernardini lascia Tv Talk: "Largo ai giovani, mi fermo". I motivi dell'addio...

Rivoluzione in tv. Massimo Bernardini annuncia di voler lasciare Tv Talk, lo storico programma di Rai3 che è in onda ogni sabato e che racconta il mondo della televisione. E così, dopo il suo annuncio nel corso di un'intervista al Corriere della sera, finisce un'epoca. “Largo ai giovani. Lascio Tv Talk”, racconta Massimo Bernardini. Che decide di volersi prendere una pausa.

Il suo programma, un vero gioiello, è nato ben 22 anni fa. A Il Corriere della sera, in una lunga intervista, dice:

BERNARDINI ATTRAVERSA PRIMA, SECONDA E TERZA REPUBBLICA

Per ben 22 stagioni alla guida di Tv Talk percorre Prima, Seconda e Terza Repubblica. Ora, però, decide di lasciare il programma tanto amato dal pubblico. E continua:

"LARGO AI GIOVANI": L'IPSE DIXIT DI BERNARDINI

Bernardini lascia per dare spazio ai giovani. E lo dice apertamente dalle colonne del Corriere:

La prima stagione de “Il grande talk” (titolo che rivendico), nel 2001, fu l’unica ad andare in onda solo su Sat 2000,televisione di proprietà della Cei. Dalla seconda stagione proposi l’alleanza fra Sat 2000 e la Raieducational di Giovanni Minoli, che lo metteva in onda in “prima visione” alle 07:00 del sabato su Raitre. Quindi siamo in onda su Raitre, prima con quel format e poi negli ultimi 18 anni con “Tv Talk”, dice ancora il conduttore che in 22 stagioni ha percorso la Prima, Seconda e Terza Repubblica. Bernardini lascia nonostante quel programma sia da sempre un punto di riferimento. Perché lo fa? «Innanzitutto perché a luglio compirò 69 anni. Da quando ne ho 67 sono pensionato. Poi perché sono convinto che lasciare un programma al massimo del successo, e non quando comincia a traballare, sia la cosa più giusta da fare. Infine sento che è doveroso, per quelli della mia generazione, passare la mano a quelli più giovani