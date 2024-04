Antonio Spinalbese e Belen Rodriguez: aria di reunion. Pronto il ritorno in tv?

Antonino Spinalbese parte per l'Isola dei famosi? Per adesso no. E non ci sono dubbi perché il cast è stato annunciato, salvo new entry dell'ultim'ora. Quello che, tuttavia, colpisce resta la reunion (finalmente arrivata) con Belen Rodriguez. I due, lo ricordiamo, hanno una figlia che si chiama Luna Marì.

Dopo un periodo a quanto pare agitato tra loro, ora è tornato il sereno. A proposito: dov'eravamo rimasti? Al botta e risposta sui social tra Antonino e Belen. Sono volate parole forti e, forse, anche lettere di avvocati. Ma poi, per il bene della piccola Luna, le acque si sono calmate e i due sono tornati al rapporto di un tempo. Grande equilibrio fra loro.

SPINALBESE CONTATTATO PER L'ISOLA DEI FAMOSI

Spinalbese, che nei giorni scorsi sui social ha mostrato un video tutorial per un taglio di capelli, sarebbe stato contattato per l'Isola dei famosi. L'ex di Belen ha partecipato in passato al Grande Fratello vip dove si è messo a nudo ed ha mostrato grande acume ed equilibrio. Chi lo conosce bene, poi, parla di una parlantina sopra le righe: un personaggio che in tv funziona. Per questo motivo sarebbe stato corteggiato dalla produzione di Canale5.

Sono tredici i naufraghi che sbarcheranno sull'isola di Canale5. Si tratta di Joe Bastianich, ex giudice di MasterChef, Edoardo Franco vincitore della 12esima edizione del programma di cucina targato Sky. Poi Aras Şenol conosciuto che ha recitato nella fiction Terra Amara, il modello Artur Dainese modello, il maestro di ballo Samuel Peron (per molti anni nella scuderia Rai a Ballando con le stelle), Edoardo Stoppa, Valentina Vezzali atleta olimpica, Marina Suma e Maitè Yanes (due celebri attrici celebri), l'ex Miss Italia Francesca Bergesio, la showgirl Matilde Brandi, la ballerina e modella Greta Zuccarello e l'ex pornostar Selen (Luce Caponegro).

LA STORIA D'AMORE TRA SPINALBESE E BELEN

Galeotta fu Ibiza. Lì, Spinalbese - bello come il sole - conobbe per caso Belen Rodriguez. Qualcuno racconta di un colpo di fulmine scoppiato all'improvviso tra i due. Così, Spinalbese viene fotografato in quella calda estate con Belen. Dal loro amore (lampo) nasce Luna Marì, il resto è storia di questi giorni. Antonino non ha mai lasciato gli attrezzi da lavoro: forbici, spazzole e phone. Ma ha iniziato, in questi anni, una nuova carriera da imprenditore, manager e modello. Strizzando sempre l'occhio alla fotografia.