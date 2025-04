Unioncamere, il 48% dei giovani vuole avviare un'impresa. Freno burocrazia e scarsi investimenti

Il mondo dell’imprenditoria sta attraversando un momento di grande trasformazione. Tra tensioni geopolitiche, cambiamenti all’interno della società e una generale incertezza per il futuro, sembrano essere proprio i più giovani a trovare maggiore difficoltà nello sviluppo delle loro idee lavorative. A testimoniarlo, il Rapporto Italia Generativa 2024 pubblicato da Unioncamere.





Il contesto

Dallo studio emerge chiaramente quanto le energie imprenditoriali siano intrinsecamente legate alle fasi storiche dell’area geografica in cui sono in attività. Se guardiamo al contesto attuale italiano ed europeo, vari sono i fattori che possono ostacolare la crescita delle iniziative private: il declino demografico, in primis; i processi globali geopolitici e geoeconomici; un generico invecchiamento della popolazione imprenditoriale che non trova forze sufficienti per un ricambio generazionale efficace.

Anche il quadro della concorrenza globale sta diventando sempre più aggressivo rispetto ai decenni precedenti e i giovani che si confrontano con il mondo delle aziende non sempre hanno preparazione e competenze per decodificare la complessità dei mercati. A questo si aggiunge una generale mancanza di manodopera qualificata che mette i bastoni tra le ruote alla spinta imprenditoriale.





I dati

Dal Rapporto Italia Generativa 2024 emerge un Paese, l’Italia, in cui i giovani risultano particolarmente inclini all’iniziativa privata. Il 48% dei ragazzi e delle ragazze intervistate esprimono una preferenza netta per l’autonomia lavorativa in contrapposizione all’impiego da dipendente. Un valore particolarmente rilevante se confrontato con il dato francese (33%) e tedesco (38%). Questo desiderio di indipendenza, tuttavia non trova spesso sbocco virtuoso nel mercato del lavoro.