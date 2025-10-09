Roast in Peace: su Prime Video il funerale di Totti, Saviano, Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli

Massimo Galanto

09 ottobre 2025, ore 10:30

Al via oggi il nuovo show comico del servizio streaming di Amazon: anticipazioni

Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti sono morti. Non è una fake news, è il punto di partenza di Roast in Peace, nuovo comedy show di Prime Video disponibile da oggi, giovedì 9 ottobre, in cinque episodi.

A completare il cast del comedy show ci sono i comici Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Alla conduzione Michela Giraud.

Ecco il meccanismo del nuovo programma prodotto da Stand By Me in cui andrà in scena uno spietato e divertente funerale. Quattro celebrità 'defunte' e sei comici pronti a commemorarle a modo loro.

Roast in Peace, il meccanismo del programma di Prime Video

L’obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte.

Nel quinto episodio a vestire i panni del defunto sarà... la stessa Michela Giraud.

Le dichiarazioni di Totti sull'audio virale

In occasione della presentazione del programma tenutasi ieri sera a Roma, Totti ha commentato l'audio virale a lui attribuito in cui ironizzava sui tre rigori sbagliati dalla Roma al minuto 81 della sfida di Europa League persa in casa contro il Lille.

Si tratta della registrazione in cui si sente quanto segue: "A me rompevano il caz... che facevo gol su rigore. Dicevano che fosse facile tirare i rigori. Non è mai successo nella storia del calcio sbagliarne tre uno dietro l'altro...'mortacci vostra'. Solo la Roma riesce a fare queste cose".

Totti ha negato qualsiasi paternità del messaggio, circolato ovunque nelle ultime ore: "Il mio audio uscito sul web dopo i tre rigori sbagliati dalla Roma col Lille? Maddai... ti dico solo una cosa: intelligenza artificiale, proprio!". Con tanto di sorriso sornione. Insomma, una smentita... fino ad un certo punto. 

