I Blue a RTL 102.5: “Con questo album celebriamo i nostri 25 anni di carriera. Ci siamo trovati e abbiamo creato dei brani inediti”

Redazione Web

10 marzo 2026, ore 09:30

Nel corso di “The Flight”, la band ha presentato in diretta radiofonica “Refelctions”, il loro nuovo album di inediti

I Blue sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il nuovo disco di inediti, intitolato “Reflections”. Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan si sono ormai affermati come una delle più grandi forze pop britanniche del XXI secolo e stanno cavalcando una nuova ondata di successo globale nell’era digitale. Eppure i Blue hanno ancora fame e sono desiderosi di aggiungere un nuovo capitolo al loro straordinario percorso con “Reflections”, un progetto in cui riflettono sulla storia che li unisce, sulla loro collaborazione e sulla loro amicizia. Una passione autentica per la band che li ha portati, tutti e quattro membri originali, a essere ancora qui oggi, più forti che mai. “Reflections” incarna il senso di una band che fa tesoro di tutte le lezioni (emotive, musicali e sentimentali) apprese in quasi tre decenni di carriera. Quella “vita vissuta” prende forma in 13 splendidi brani, tutti scritti dalla band, che cristallizzano i loro trionfi collettivi e le loro passioni personali, il loro viaggio comune e le sfide individuali. Ai microfoni di RTL 102.5, i Blue hanno raccontato: «È un album di cui siamo molto fieri. È una celebrazione dei nostri 25 anni, ma abbiamo voluto fare un disco con canzoni completamente nuove. Ci siamo trovati circa un anno fa e abbiamo creato questo disco, di cui siamo molto contenti. Quando abbiamo iniziato la nostra carriera non avevamo molta esperienza di vita, eravamo dei ragazzi giovani che stavano vivendo la loro miglior vita. Nel frattempo siamo diventati papà e mariti, abbiamo perso amici e persone care. Ora abbiamo molto di più su cui scrivere. Nel disco abbiamo messo tutto questo e speriamo vi piaccia».


The 25th Anniversary Tour

A fine 2026 la band tornerà in Italia, dopo il successo dello scorso anno nei palazzetti sold out, con il “The 25th Anniversary Tour”, il tour mondiale che celebra il venticinquesimo anniversario della loro carriera musicale. I Blue faranno tappa a Padova, al Gran Teatro Geox il 12 novembre, a Milano, all’Unipol Forum il 13 e il 14 novembre, e a Roma, al Palazzo dello Sport il 16 novembre. «Canteremo sette o otto canzoni di questo al bum, visto che è il tour dedicato, ma non mancheranno i grandi classici del passato» ha svelato la band nel corso di “The Flight”. RTL 102.5 è radio partner.


A raccontare l’intera settimana è stato anche il contributo delle radio ufficiali: RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, che hanno seguito da vicino concerti, protagonisti e iniziative

