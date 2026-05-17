Internazionali BNL d'Italia: Jannik Sinner vince il titolo di Roma, in due set asfalta Casper Ruud

Jannik Sinner trionfa agli Internazionali e 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta un italiano vince a Roma. Il tennista n.1 al mondo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4. Record per Sinner che conquista così tutti gli Atp Masters 1000, e con Roma centra il sesto di fila



IL TROFEO DI ROMA TORNA NELLE MANI DI UN ITALIANO DOPO 50 ANNI

Cinquant'anni esatti dopo l'ultimo trionfo azzurro firmato Adriano Panatta nel 1976, un italiano torna così sul trono del torneo della Capitale. Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente nella tribuna d'onore del Centrale del Foro Italico, Sinner migliora anche il suo record di vittorie consecutive nei Masters, salendo a 34, e allunga su Carlos Alcaraz nel ranking Atp, regalandosi la certezza di restare numero 1 del mondo anche oltre il prossimo Wimbledon e mettendo nel mirino il Roland Garros, ultimo torneo che gli manca per completare il Career Grand Slam. "Leggendario!". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social subito dopo la vittoria di Jannik Sinner agli internazionali di Roma.