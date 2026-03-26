Forza Italia, come capogruppo al Senato esce Gasparri, entra Stefania Craxi. Dopo il pressing di Marina Berlusconi

Maurizio Gasparri lascia la presidenza del gruppo di Forza Italia al Senato. Al suo posto arriva Stefania Craxi. Il tutto è stato formalizzato nella riunione convocata dallo stesso Gasparri a Palazzo Madama con i senatori di Forza Italia.

L’odg

L'ordine del giorno spiegava tutto: "Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo". "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro", ha scritto in una nota ufficiale lo stesso Gasparri.

Tajani

Questa mattina era stata consegnata al segretario forzista Antonio Tajani una lettera con 14 firme in calce su 20 senatori in cui venivano richieste le dimissioni del capogruppo per avviare un rinnovamento dei vertici azzurri dopo la sconfitta referendaria. Il vicepremier, ministo degli Esteri e leader di Forza Italia ha convocato subito una riunione della segreteria del movimento berlusconiano, dove è stato deciso che non sarebbe stato praticabile un rinvio. Nei fatti Gasparri è stato sfiduciato dal suo gruppo. La resa dei conti è cominciata ieri dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia, provvedimento bandiera di Forza Italia. Ma dopo la vittoria del no sarebbe stata proprio Marina Berlusconi, la figlia del fondatore del partito, Silvio Berlusconi, ad alzare il telefono affinché il ko referendario non restasse senza conseguenze. Da qui il cambio al vertice del Senato. E nelle prossime ore anche Paolo Barelli a Montecitorio potrebbe lasciare il posto ad Alessandro Cattaneo.