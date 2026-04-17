Hormuz è meno stretto, riaperto il traffico commerciale per il cessate il fuoco in Libano

In linea con il cessate il fuoco in Libano , il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco , sulla rotta coordinata come già annunciata dall'organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell'Iran". Lo ha scritto su X il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi .La riapertura dello stretto, sia pure limitata nel tempo e traballante ha subito provocato effetti e reazioni.

Libera navigazione

"La libertà della navigazione è qualcosa che noi abbiamo sempre supportato. Quanto è accaduto nello Stretto di Hormuz finora è stato inaccettabile". Lo ha detto la commissaria Ue al Mediterraneo Dubravka Suica, rispondendo nel corso di una conferenza stampa, ad una domanda sulla riapertura di Hormuz annunciata da Teheran. "Le vie di acqua sono da considerare dei beni pubblici, di tutto, e non ci possono essere pedaggi o restrizioni", ha aggiunto.

Le borse volano

Le Borse europee sono in allungo con la stretta tra Usa e Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Milano sale dell'1,9% con il Ftse Mib vicino ai 49mila punti, ai massimi dal top del 2000. Francoforte strappa a +2%, Parigi sale dell'1,7%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 guadagna l'1,2% con gli acquisti su tecnologici, industriali e i titoli legati ai beni di consumo. Il petrolio Intanto Il cala , Il greggio Wti perde il 10%.