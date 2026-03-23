Alla guida sotto l'effetto di alcol uccide due donne a Napoli. 34enne arrestato, ai domiciliari

Alla guida sotto l'effetto di alcol uccide due donne a Napoli. 34enne arrestato, ai domiciliari

Alla guida sotto l'effetto di alcol uccide due donne a Napoli. 34enne arrestato, ai domiciliari Photo Credit: Foto: Ansa/

Raffaella Coppola

23 marzo 2026, ore 12:30

Altre due morti bianche sulle strade di Napoli. L'investimento è avvenuto nella serata di ieri, mentre le vittime stavano attraversando la strada

Guidava sotto l'effetto di alcol il 34enne che ieri a Napoli ha travolto e ucciso due donne che stavano attraversando la strada. Per questo l'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e posto ai domiciliari. Secondo la ricostruzione della Polizia Locale le due vittime di nazionalità ucraina stavano attraversando Corso Garibaldi, proprio quando erano al centro della strada sono state investite con estrema violenza. L'impatto è stato devastante, una delle due donne, 57enne, è deceduta sul colpo, l'altra di 52 anni è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita. A causa del violento impatto, il conducente ha perso il controllo della vettura, terminando la propria corsa contro tre veicoli in sosta. I test per verificare il tasso alcolemico hanno fornito subito esito positivo, il 34enne è ai domiciliari, gli è stata ritirata la patente, e l'auto risultata poi a noleggio è stata sequestrata. Il Responsabile del Reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, Vincenzo Cirillo, ha spiegato a SKYTG24 che risulta un precedente incidente in cui l'uomo sarebbe stato coinvolto in un incidente analogo e sono in corso ulteriori indagini per verificare l'idoneità al possesso della patente.

LE INDAGINI

Per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente il personale della Polizia Locale oltre ai rilievi tecnici sul posto hanno avviato una serie di accertamenti: ascoltando i testimoni che hanno assistito all'investimento mortale e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nel frattempo dopo il primo esito positivo del test dell'Alcol sono in corso gli esami per stabilire se fosse sotto effetto anche di droghe. 

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