In Puglia un uomo getta la moglie dal balcone, poi si butta anche lui nel vuoto: morti entrambi.

In Puglia un uomo getta la moglie dal balcone, poi si butta anche lui nel vuoto: morti entrambi.

In Puglia un uomo getta la moglie dal balcone, poi si butta anche lui nel vuoto: morti entrambi. Photo Credit: ANSA/ Alba Di Palo

Paolo Pacchioni

15 aprile 2026, ore 10:39

Le vittime avevano 61 e 54 anni, pare si stessero separando. E anche in sardegna si indaga sulla morte di una donna, precipitata dal terzo piano

TRAGEDIA FAMILIARE A BISCEGLIE

I corpi giacevano uno di fianco all’altro sulla rampa del garage del palazzo dove vivevano. Erano marito e moglie; secondo le prime informazioni, i due si stavano separando; lui - Luigi Gentile- aveva 61 anni, lei -Patrizia Lamanuzzi- 54. Per ricostruire quanto avvenuto, c’è una testimone chiave: una vicina di casa racconta che l’uomo ha gettato nel vuoto la moglie, poi si è a sua volta buttato dal balcone. Sarebbe dunque un caso di femminicidio-suicidio. La testimone ha aggiunto di aver sentito la donna urlare poco prima di cadere nel vuoto, da una altezza di circa tre metri. La tragedia è avvenuta in via Vittorio Veneto, a Bisceglie, in provincia di Barletta Andria Trani. Gli inquirenti in queste ore stanno procedendo con i rilievi del caso e stanno raccogliendo altre testimonianze. La coppia aveva due figli: uno vive in Svizzera, l’altro a Trani. Una nuova tragedia scuote la comunità di Bisceglie, dove soltanto due giorni fa una ragazzina di 12 anni ( Alicia Amoruso) era morta schiacciata da un albero abbattuto dal vento.

INDAGINI A TUTTO CAMPO A CAGLIARI

La vittima aveva 66 anni. Era originaria della Romania, ma da tempo viveva in Sardegna. E’ morta cadendo dal terzo piano di un palazzo a Selargius, alle porte di Cagliari. L’allarme è stato lanciato da un anziano di 88 anni, proprietario della casa dove è avvenuta la tragedia. Da qualche tempo stava ospitando la donna romena, che forse faceva da badante. In queste ore l’uomo – già assistito da un legale- viene sentito dagli inquirenti, che per il momento non si sbilanciano sulla dinamica. Nessuna ipotesi, al momento, viene esclusa: caduta accidentale, suicidio, ma anche anche omicidio. Sul posto ci sono anche i Carabinieri del RIS, Reparto Investigazioni Scientifiche, per i rilievi del caso. Il cadavere della donna è stato trasferito presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove già nel pomeriggio probabilmente verrà effettuata l’autopsia, della quale è stato incaricato il professor Roberto de Montis. Dall’esame autoptico avremo– forse- qualche risposta in più.


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