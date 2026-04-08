Frana in Molise, linea adriatica in tilt: ancora chiuse autostrada A14, ferrovia e Statale 16

Frana in Molise, linea adriatica in tilt: ancora chiuse autostrada A14, ferrovia e Statale 16

Frana in Molise, linea adriatica in tilt: ancora chiuse autostrada A14, ferrovia e Statale 16 Photo Credit: ANSA/ Nicola Lanese

Paolo Pacchioni

08 aprile 2026, ore 10:09

L'antica frana a Petacciato si è riattivata dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Per fare le verifiche del caso, è stata chiusa l'Autostrada, deformati i binari della ferrovia.

FRANA ANTICA E GRANDE

La frana non si è ancora assestata. Ha un fronte di quattro chilometri, il più esteso d’Europa; ed è lunga circa due chilometri, per dimensioni è paragonabile a quella di Niscemi, in Sicilia. Da Petacciato – nel basso Molise- scende verso la costa, dove passano autostrada, ferrovia e statale adriatica. Da ieri la circolazione è bloccata e al momento è impossibile fare previsioni sui tempi di riapertura. L’autostrada A 14 è chiusa da Vasto Sud a Termoli in direzione Bari e da Poggio Imperiale a Vasto Sud verso Pescara. In alcuni tratti i binari della ferrovia sono deformati, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Montenero di Bisaccia a Termoli. Si tratta di una vecchia frana, che si è attivata una quindicina di volte a partire dall’Ottocento. Undici anni fa l’ultimo importante movimento, era stato necessario abbattere una decina di case. Secondo gli esperti le piogge abbondanti dei giorni scorsi hanno giocato un ruolo decisivo nella riapertura della frana. I tecnici di Autostrade per l’Italia sono al lavoro per verifiche di sicurezza sui viadotti.

PROBLEMI ALLA VIABILITA' 

La viabilità in zona è resa ancor più complicata dal crollo di un viadotto sul fiume Trigno sulla statale 16 Adriatica verificatosi la scorsa settimana a causa delle abbondanti piogge; siamo poco più a nord del fronte della frana di Petacciato. A livello di percorsi alternativi, queste le indicazioni da Autostrade per l’Italia: per i soli veicoli leggeri in direzione Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli. Per i soli veicoli leggeri in direzione Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, seguire la SS16 in direzione Termoli, quindi la SS650 Trignina in direzione Vasto, con rientro in A14 a Vasto sud. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti verso Bari, Autostrade consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa e proseguire verso Bari. Per lunghe percorrenze e mezzi pesanti da Bari, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma e proseguire lungo la A1. Per i mezzi pesanti infatti è in vigore dalla mezzanotte sull'autostrada A14, tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate.


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