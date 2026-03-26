Calcio in lutto, è morto Beppe Savoldi, goleador anni 70 ribattezzato "Mister due miliardi"

26 marzo 2026, ore 17:02
L'attaccante bergamasco aveva 79 anni. Nel 1975 fece scalpore il suo passaggio miliardario dal Bologna al Napoli. Il cordoglio del presidente partenopeo De Laurentiis
MISTER DUE MILIARDI
Lo avevano ribattezzato “Mister due miliardi”. All’epoca, eravamo nel 1975, il suo trasferimento dal Bologna al Napoli aveva fatto scalpore, proprio per la cifra dell’affare, che per i parametri del tempo era molto alta. Beppe Savoldi, grande goleador e persona per bene, è morto oggi all’età di 79 anni. L’annuncio lo ha dato il figlio Gianluca.
L'ANNUNCIO DELLA FAMIGLIA
Questo le parole usate nel post per annunciare la sua scomparsa: “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papa Giovanni XXIII e dell'Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche. Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella, e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio".
DA BERGAMO A BERGAMO
Era nato a Gorlago, in provincia di Bergamo, il 21 gennaio 1947. I primi passi nel mondo del calcio professionistico li aveva mossi con la maglia nerazzurra dell’Atalanta, debutto in serie A nel 1965. Poi il passaggio al Bologna, prima del trasferimento miliardario a Napoli. E’ curioso notare come la sua sia stata una carriera fatta di un viaggio di andata e ritorno; perché dal Napoli è tornato al Bologna, per poi chiudere all’Atalanta.
UNA VALANGA DI GOL
In Serie A Beppe Savoldi ha collezionato 405 presenze e 168 reti, entrando tra i migliori marcatori di sempre del campionato italiano. Capocannoniere nella stagione 1972-73 e tre volte miglior realizzatore della Coppa Italia, detiene anche il primato delle presenze nella top ten dei cannonieri stagionali, ben dodici. Con la maglia della Nazionale poche le presenze, appena 4 con un gol. Tra la fine degli anni 1980 e i primi anni 2000 si è dedicato all'attività di allenatore, ma nelle serie minori.
UNA SPINTA AGLI AZZURRI
Beppe Savoldi è morto nella sua Bergamo a poche ore dal play off mondiale tra Italia e Irlanda del Nord, che si giocherà proprio alla New Balance Arena. Che gli azzurri siano spinti dallo spirito di questo grande bomber. E se le cose andranno bene, la dedica è già pronta.
L'OMAGGIO DEL NAPOLI
"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano. Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona. Ciao, Beppe!"
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