New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

LAURA PAUSINI IN RADIO CON "16 MARZO" FEAT ACHILLE LAURO

Laura Pausini torna in radio con “16 MARZO” feat. Achille Lauro, il singolo estratto dal nuovo album di cover “IO CANTO 2”. L’album, in uscita oggi per Warner Records / Warner Music Italy, è un progetto che segue le orme del successo di “IO CANTO”, pubblicato nel 2006 per omaggiare i grandi successi della musica italiana e farli conoscere all’estero. Un percorso che l’avrebbe portata, l’anno successivo, al suo primo trionfale concerto a San Siro: la notte del 2 giugno 2007, davanti a 70mila spettatori, Laura Pausini è stata la prima donna a conquistare lo stadio.

SABRINA CARPENTER IN ROTAZIONE RADIOFONICA CON “WHEN DID YOU GET HOT?”

Dopo aver scalato la classifica EarOne con “Manchild” e “Tears”, Sabrina Carpenter torna nelle radio italiane con “WHEN DID YOU GET HOT?”, terzo singolo estratto dall’album dei record “MAN’S BEST FRIEND”. L’artista continua così a consolidare il suo successo anche in Italia, dopo aver chiuso il 2025 alla quarta posizione della Billboard Top Artists 2025 e aver aperto il 2026 con due album contemporaneamente nella Top 10 della Billboard 200: Man’s Best Friend alla #5 e Short n’ Sweet alla #10. Nel corso dell’anno appena concluso, Sabrina Carpenter ha già raggiunto uno dei traguardi più ambiti, conquistando sei nomination ai Grammy Awards per il singolo “Manchild” — Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance e Best Music Video — e due per Man’s Best Friend — Album of the Year e Best Pop Vocal Album — confermandosi come una delle popstar più influenti della scena internazionale. Il 2026 di Sabrina Carpenter si preannuncia dunque ricco di emozioni e novità, anche grazie al suo viaggio live che raggiungerà nuove vette: ad aprile sarà protagonista come headliner al festival Coachella, per poi guidare i cartelloni del Lollapalooza Sud America e dell’Estéreo Picnic 2026.

SOMBR TORNA CON IL NUOVISSIMO SINGOLO “HOMEWRECKER”

Dopo una straordinaria esibizione alla 68ª edizione dei GRAMMY® Awards, andata in scena domenica scorsa, SOMBR pubblica un nuovissimo singolo intitolato “HOMEWRECKER” (Warner Records), la sua prima uscita dopo “I BARELY KNOW HER”, l’acclamato album di debutto del 2025 che ha conquistato la vetta delle classifiche. Scritto e co-prodotto dal poliedrico artista candidato ai GRAMMY®, “HOMEWRECKER” è accompagnato da un video musicale ufficiale che vede protagonisti Quenlin Blackwell e Milo Manheim. L’album “I BARELY KNOW HER” è stato interamente scritto da SOMBR e co-prodotto insieme a Tony Berg.