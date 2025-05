F1, Max Verstappen in pole a Miami, Lando Norris vice la gara sprint , in difficoltà le Ferrari Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Gara Sprint

Lando Norris su McLaren ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Oscar Piastri. Terzo posto per Lewis Hamilton su Ferrari. Sfortunato Kimi Antonelli, partito dalla pole e arrivato decimo. Il 18enne italiano è stato superato alla partenza ed è stato protagonista involontario di un contatto ai box durante il pit-stop. Non ha partecipato alla gara, invece, Charles Leclerc. Con la sua Ferrari è andato a sbattere contro un muro durante il riscaldamento della Sprint Race. La sua Sf-25 era sesta in griglia. la gara è iniziata in ritardo a causa della forte pioggia caduta prima della partenza.





Le qualifiche

Sarà Max Verstappen su Red Bull a partire dalla pole oggi nell Gp di Miami. Secondo tempo per Lando Norris su Mclaren, che ieri ha vinto la sprint Race. Terzo tempo per il sorprendente Kimi Antonelli su Mercedes. Male le Ferrari con Leclerc che ha fatto realizzare l'ottavo crono. Lewis Hamilton con l'altra Rossa non è andato oltre il dodicesimo tempo.





La griglia di partenza

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Miami di Formula uno: in prima fila, Maxi Verstappen su RedBull e Lando Norris su McLaren; in seconda fila, Andrea Kimi Antonelli su Mercedes e Oscar Piastri su McLaren; in terza fila, George Russel su Mercedes e Carlos Sainz su Williams; in quarta fila, Alexander Albon su Williams e Charles Leclerc su Ferrari; in quinta fila, Esteban Ocon su Haas e Yuki Tsunoda su RedBull; in sesta fila, Isack Hadjar su Racing Bulls e Lewis Hamilton su Ferrari; in settima fila, Gabriel Bortoleto su Sauber e Jack Doohan su Alpine; in ottava fila, Liam Lawson su Racing Bulls e Nico Hulkenberg su Sauber; in nona fila, Fernando Alonso su Aston Martin e Pierre Gasly su Alpine; in decima fila Lance Stroll su Aston Martin e Oliver Bearman su Haas.