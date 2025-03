MotoGP, a Austin trionfa Bagnaia, suo il GP delle Americhe, Marc Marquez cade e si ritira

Prima vittoria stagionale per Francesco Bagnaia che si è imposto nel Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas, in una gara sotto la pioggia con la sua Ducati. Questo successo rilancia il pilota torinese in classifica e interrompe il dominio di Marc Marquez, che aveva iniziato il weekend in grande forma. Lo spagnolo è stato costretto al ritiro dopo un'incidente mentre era al comando della gara. Un Gran Premio disputato in condizioni di pista umida, con numerosi piloti che hanno dovuto fare i conti con la difficile aderenza dell’asfalto.





La corsa

Francesco Bagnaia era partito dalla quarta posizione, ma ha messo subito in mostra la sua determinazione. Dopo pochi giri, il pilota italiano ha guadagnato tre posizioni, inserendosi in terza posizione. C’è da dire che Pecco ha sfoderato una manovra magistrale, superando Alex Marquez con una staccata perfetta all'inizio del quinto giro, piazzandosi al secondo posto. Solo la caduta di Marc Marquez al nono giro ha cambiato l’esito della gara. Marquez, infatti stava dominando la corsa. Lo spagnolo ha commesso un errore nel serpentino bagnato, tagliando troppo la curva sul cordolo e scivolando. Malgrado sia tornato in pista, la sua moto ha subito danni a una pedana, costringendolo a rientrare ai box. A questo punto, Bagnaia ha preso il comando della gara e non ha più lasciato spazio agli avversari. Difficile per Alex Marquez tenere il passo del torinese, chiudendo al secondo posto. Terza posizione per Fabio Di Giannantonio, con un'ottima prestazione per il pilota del Team VR46. La gara ha però riservato altre cadute. Tra cui il giovane talento spagnolo Fermín Aldeguer su Ducati del Team Gresini, e il francese Johan Zarco su Honda LCR.





La classifica

Con questo risultato, Bagnaia riapre le sue ambizioni mondiali e si avvicina alla testa della classifica, dove Alex Marquez è ora al comando con un punto di vantaggio sul fratello Marc e 12 su Bagnaia.