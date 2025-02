Test prestagionali di F1 in Bahrain, Hamilton e Sainz grandi protagonisti del secondo giorno in pista, attenzione però al meteo ballerino Photo Credit: IPA Agency

Proseguono senza sosta i test prestagionali di F1 2025 in Bahrain. Il circuito internazionale di Sakhir sarà fino al pomeriggio di quest’oggi lo scenario in cui si cominciano i primi assaggi di pista per le monoposto chiamate a competere nel mondiale al via tra pochi giorni.

Una location che non è stata scelta a caso - quella che sarà anche teatro della quarta gara stagionale il prossimo 13 aprile (qui trovate il calendario completo con tutti gli appuntamenti di gare e sprint race). Il circus è infatti tornato ancora una volta in Bahrain per i test prestagionali di F1 2025 per le condizioni ottimali in termini metereologici. O almeno questo è quanto ci si sarebbe aspettati.

Condizionale d’obbligo, visto che nulla è da dare per scontato. E infatti, per la seconda volta di fila (dopo il blackout dell’altro ieri), il circuito di Sakhir ha saputo regalare ieri il brivido dell’inaspettato.





HAMILTON E SAINZ DETTANO IL RITMO DEL SECONDO GIORNO DI TEST

Una sessione giornaliera di test prestagionali di F1 2025 in Bahrain dal duplice volto quella andata in scena ieri. Con la Ferrari che si è fatta vedere prepotentemente protagonista nella mattinata. È stato Lewis Hamilton a far segnare il giro più veloce, fermando il cronometro a 1:29.379. Con quasi quattro decimi rifilati al suo ex compagno in Mercedes, George Russell (1:29.778).

Ovviamente sono dei cronometri che lasciano il tempo che trovano, considerando che i diversi team operano in maniere differenti per raccogliere tipologie di dati specifici. Giorni in cui quello che conta è più che altro trovare il giusto feeling con la vettura, come ha sottolineato lo stesso Lewis Hamilton nel corso delle interviste. Soprattutto per chi, come lui, deve scoprire da zero una vettura totalmente diversa rispetto a quella guidata l’anno precedente.

E sicuramente sta trovando un ottimo feeling con la sua nuova monoposto anche Carlos Sainz Jr. L’ex pilota Ferrari sembrerebbe aver trovato nella sua Williams una insospettabile alleata, che gli ha permesso di ottenere il terzo tempo nella sessione mattutina e addirittura il primo in quella pomeridiana. Migliorando il crono di Hamilton della mattina e fermandolo a 1:29.348. Come dicevamo ieri, sono tempi che non possono essere confrontati (quelli della mattina e quelli del pomeriggio), considerando le condizioni di pista totalmente differenti.

Ma sono state sessioni comunque condizionate da un meteo ballerino - tra temperature non proprio elevate (oscillavano tra i 13 e i 18 gradi) e un po’ di pioggia caduta sul circuito in mattinata – con le monoposto chiamate ad affrontare un clima inusuale nonché imprevisto. È stata comunque una buona occasione per un rapidissimo test anche delle gomme intermedie, montate da Esteban Ocon su Haas.