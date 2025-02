Mondiale di F1 2025, date e orari di Gran Premi e Sprint Race: non mancano appuntamenti “difficili” per gli appassionati italiani Photo Credit: agenziafotogramma.it

Fervono i preparativi in vista del mondiale di F1 2025, con il primo appuntamento che dista ormai solo poco più di un mese. E sarà un’annata particolarmente interessante da seguire, considerando le tante novità che si prefigurano all’orizzonte.

Da un lato abbiamo un parco piloti rinnovato, che può contare su ben cinque nuovi volti all’interno delle dieci scuderie: Hadjar, Antonelli, Bortoleto, Doohan e Bearman.

Dall’altro abbiamo alcuni cambi di casacca molto stuzzicanti. Partendo da quello di Hamilton, passato da Mercedes a Ferrari, a quello di Liam Lawson, “promosso” dalla Racing Bulls alla Red Bull come compagno di squadra di Max Verstappen. Senza dimenticare poi Carlos Sainz Jr. in Williams e lo stesso rookie Kimi Antonelli in Mercedes.

Ingredienti per un mondiale di F1 2025 come non l’abbiamo mai visto, complice anche una inedita competitività generale delle monoposto. La fine dello scorso campionato ha portato un livellamento delle performance, con lotte serrate fino all’ultimo giro. Sarà così anche quest’anno?





GP DI F1 2025: LE DATE E GLI ORARI

La speranza, da appassionati e sportivi, è sicuramente questa. Ma saranno le piste a decretare la bontà dei lavori degli addetti allo sviluppo delle monoposto. Ventiquattro gli appuntamenti da non perdere per chi vuole vivere senza interruzioni il mondiale di F1 2025, partendo dal prossimo mese di marzo e fino al mese di dicembre. Un tour de force per i piloti, chiamati a correre anche per più weekend di fila, ma anche per gli spettatori, con gli orari che in alcuni casi non saranno dei più “comodi”.

Ecco la lista dei Gran Premi del 2025 con i rispettivi orari di semaforo verde per il pubblico italiano:

GP Australia – 16 marzo, ore 5.00

GP Cina – 23 marzo, ore 9.00

GP Giappone – 6 aprile, ore 7.00

GP Bahrain – 13 aprile, ore 17.00

GP Arabia Saudita – 20 aprile, ore 18.00

GP Miami – 4 maggio, ore 22.00

GP Italia – 18 maggio, ore 16.00

GP Monaco – 25 maggio, ore 15.00

GP Spagna – 1 giugno, ore 16.00

GP Canada – 15 giugno, ore 20.00

GP Austria – 29 giugno, ore 16.00

GP Gran Bretagna – 6 luglio, ore 16.00

GP Belgio – 27 luglio, ore 15.00

GP Ungheria – 3 agosto, ore 15.00

GP Pesi Bassi – 31 agosto, ore 15.00

GP Italia – 7 settembre, ore 15.00

GP Azerbaigian – 21 settembre, ore 13.00

GP Singapore – 5 ottobre, ore 14.00

GP Stati Uniti – 19 ottobre, ore 21.00

GP Città del Messico – 26 ottobre, ore 21.00

GP Brasile – 9 novembre, ore 18.00

GP Las Vegas – 22 novembre, ore 5.00

GP Qatar – 30 novembre marzo, ore 17.00

GP Abu Dhabi – 7 dicembre, ore 14.00