Debutto di Lewis Hamilton in Ferrari, il sette volte campione del mondo scende in pista con la rossa a Fiorano: subito l’abbraccio dei tifosi Photo Credit: agenziafotogramma.it

Una marcia d’avvicinamento durata praticamente un anno. Un countdown in cui si contavano prima i mesi, poi le settimane, infine i giorni. E finalmente quel giorno è arrivato. Hamilton ha fatto il suo esordio in Ferrari.

Sembrava impossibile che il passaggio del pilota britannico – sette volte campione del mondo – da Mercedes a Ferrari si concretizzasse. Per tanti si trattava delle solite voci di corridoio inconsistenti, destinate a finire nel più classico dei nulla di fatto. E invece alla fine la magia è avvenuta.

“Lasciatelo cucinare”, si diceva del Team Principal del cavallino rampante, Frédéric Vasseur. E alla fine il piatto gourmet è ora in tavola. Un piatto da leccarsi i baffi, con quelli che sembrano essere ingredienti di successo. Da un lato Lewis Hamilton, il vecchio leone che non ha nessuna voglia di smettere di ruggire. Dall’altro Charles Leclerc, “il predestinato”, come è stato soprannominato da Carlo Vanzini di Sky Sport F1. Al centro una Ferrari che, nell’ultima parte della stagione 2024, ha dimostrato di poter tornare a competere per la posizione in classifica che conta: la prima.

LEWIS HAMILTON IN PISTA CON LA FERRARI

La giornata odierna era quella segnata in rosso (Ferrari) sul calendario dei tifosi della rossa. Tutti gli occhi erano puntati verso il circuito di Fiorano, un tracciato su cui la scuderia di Maranello testa le proprie vetture. Il perchè, manco a dirlo, è piuttosto chiaro: l’esordio ufficiale in pista di Lewis Hamilton al volante della Ferrari.

Un debutto a lungo atteso e che porta in dote un carico di aspettative importante in chiave mondiale in F1. Ed è un debutto che avviene – orario di riferimento di Sky Sport F1 – alle 9.19, quando si vede sfrecciare in pista la SF-75 numero 44 con a bordo il campione britannico.

Due ore abbondanti di prove per prendere confidenza con la vettura, in un paio di diverse sessioni da una decina di giri ciascuno. Frangenti che hanno permesso a Lewis di testare l’auto anche in diverse condizioni di pista, su asciutto e su bagnato. Non è ancora il momento di spingere, per quello ci sarà tempo. Ma è sicuramente il giusto modo per presentarsi degnamente ai tifosi e infiammare i cuori dei ferraristi.