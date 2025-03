“Uccidi i ricchi”, il ritorno dei protagonisti della “Trilogia del Padre” in un nuovo thriller dal ritmo magnetico: ne parliamo con l’autore, Sandrone Dazieri

Torna il nostro consueto appuntamento di metà settimana con il mondo dell’editoria. Un frangente in cui andiamo a scavare in profondità all’interno dei libri più interessanti delle ultime settimane. Un approfondimento che chiama in causa gli autori e le autrici, artefici della magia racchiusa tra le pagine dei volumi.

Uno spazio che, nelle scorse settimane, ci ha permesso di saperne di più de “Il male maschio”, “La finestra del terzo piano” e “La biblioteca dei libri dimenticati”.

Questa settimana il focus va su un thriller italiano ad ampissimo respiro, in grado di tenere incollati alle pagine grazie a una pregevole gestione delle rivelazioni durante tutto l’arco narrativo. Si tratta di “Uccidi i ricchi” di Sandrone Dazieri, edito da Rizzoli. E proprio con l’autore siamo andati a scoprire i retroscena che hanno portato alla nascita di questa storia.





UCCIDI I RICCHI, QUANDO SI DICE CHE I SOLDI NON FANNO LA FELICITÀ…

Ciao Sandrone, prima di andare ad approfondire i retroscena del libro partirei subito con un’infarinatura sulla storia: di cosa parla “Uccidi i ricchi”?

“È un thriller noir. Una coppia di investigatori cerca di capire chi sta ammazzando alcune delle persone più ricche del mondo tra Milano, la Sardegna, la Svizzera e Parigi. Intanto, parte una rivolta sociale al grido di UCCIDI I RICCHI, guidata da un misterioso utente di Telegram che si firma A. Train.”





Il libro racconta, in maniera organica all’interno della sua narrazione, anche di un tema, che potremmo definire provocatoriamente “cospirazionista”, sempre di fortissima attualità: quello relativo ai super (per non dire iper) ricchi in grado di influire in maniera importante – se non decisiva – su processi decisionali che riguardano la popolazione mondiale. C’è chi tira i fili nell’ombra, quindi?

“Non mi sembrano così nell’ombra, tutti sanno chi sono. Se serve una rinfrescata basta guardare chi stesse in piedi dietro Mr. Trump durante la cerimonia di insediamento. Non credo, però, che esista una “cupola” di ricchi che controlla tutto, penso solamente che i loro interessi vadano nella stessa direzione, quella di un mondo dove poter fare affari senza i vincoli della politica e delle leggi, incuranti dei miliardi di persone che vivono in stato di povertà.”





C'è anche una bella disamina su quelle che sono le sottoclassi in cui si dividono i ricchi. Un ecosistema ricco (è il caso di dirlo) di sfumature...

“Da fuori i ricchi sembrano tutti uguali, soprattutto per chi ricco non è, ma c’è una stratificazione di potere e influenza. Per scrivere il romanzo li ho studiati un po’ e mi sono reso conto che oggi c’è una categoria di miliardari che ha un livello di ricchezza e potere mai raggiunto nella storia del mondo. Quelli che possiedono la nostra vita, perché tutti noi usiamo i loro prodotti o i loro servizi, da Internet ai cellulari.”





Un altro tema che affronti in “Uccidi i ricchi” è anche quello della vita eterna, la capacità di opporsi al “Tristo Mietitore” se hai il conto in banca con gli zeri al posto giusto. Con tutti i risvolti etico-filosofici annessi e connessi che saltano fuori.

“È il solito problema, vendi l’anima per ricchezza e potere, ma prima o poi l’inferno ti aspetta. Ecco, i super ricchi sperano di esserne esentati. Quando sono tra di loro, parlano solo di longevità, di manipolazione genetica, di sopravvivenza oltre la morte. Clonano i loro animali da compagnia nella speranza un giorno di poter clonare anche corpi nuovi dove trasferirsi, si fanno ibernare nella speranza di essere resuscitati tra qualche migliaio di anni, si cambiano il sangue, si prendono integratori che costano cifre folli. E nel caso di disastri naturali, si costruiscono città sotterranee protette anche dai raggi cosmici, dove trasferirsi con la famiglia e qualche centinaio di servitori. So che sembra fantascienza, ma è la realtà: vogliono sopravvivere anche all’Apocalisse.”





Quello che si nota in “Uccidi i ricchi” è un lavoro di costruzione della storia che mostra una stratificazione importante, tra linee di trama e caratteristiche dei personaggi. Quanto tempo ha richiesto questo puzzle affinché ogni tessera andasse al proprio posto?

“Circa un anno. Prima ho studiato l’ambiente, poi ho immaginato la storia gialla che mi permettesse di attraversarlo. Anche se uso temi di attualità e mi interessa raccontare il presente, non sono un saggista, ma uno scrittore di romanzi che cerco di rendere appassionanti e divertenti. E cerco sempre di sorprendere il lettore: so di avere a che fare con lettori esperti di giallo quanto lo sono io, se non di più, e questa è la parte più complicata.”