Tornerà la primavera, una saga familiare racchiusa in un racconto ultracentenario: ne parliamo con l’autrice, Nadia Noio

Quello nel mondo dei libri è un viaggio che, nella settimana della famiglia di RTL 102.5, viviamo attraverso diverse tappe. C’è la parentesi legata alle uscite più interessanti della settimana, con i libri per un pubblico più adulto che vengono trattate su queste stesse pagine la domenica (qui l’esempio, che arriva direttamente da settimana scorsa). E c’è poi quella legata ai libri per un pubblico di tutte le età, che invece trovate sulle pagine del sito di Radio Zeta.

A corredo, a dare ulteriore consistenza al tutto, trovate poi – come in questa occasione – gli approfondimenti su alcune uscite specifiche, raccontate dalla voce dei loro autori. Un’occasione unica per andare alla scoperta dei retroscena che hanno portato alla nascita e alla formazione delle storie che trovate sugli scaffali. Qualcosa che, negli ultimi appuntamenti, ci ha permesso di saperne di più di libri come “La saga del Grifone”, “Le ragioni dell’istinto” ed “Ermione”.

Oggi il focus ci porta tra le pagine di “Tornerà la primavera” di Nadia Noio, pubblicato da Fazi Editore. E proprio con l’autrice abbiamo fatto quattro chiacchiere per capire come nasce una storia ad ampio respiro (soprattutto sul fronte temporale) come quella racchiusa nel volume.





TORNERÀ LA PRIMAVERA, UN VIAGGIO ATTRAVERSO DUE SECOLI

Ciao Nadia, come sempre parto dandoti la parola per presentarci i contenuti del libro: cosa troviamo in "Tornerà la primavera"?

“Nel romanzo troviamo molte e piccole storie concatenate, una serie di vicende legate a personaggi che appartengono ad una stessa famiglia, che abitano la stessa casa ma non lo stesso tempo. Troviamo un po’ di cronaca di quegli anni, un po’ di episodi insoliti, un pizzico di ironia e qualche ricetta sbagliata. Mi piacerebbe poi che nel romanzo il lettore ritrovasse anche qualcosa di sé e della propria famiglia.”





Ecco, come hai detto tu si tratta di una storia ad ampissimo respiro, parliamo di un narrazione che si snoda lungo un arco temporale più che secolare. Come (e quando) è nata l'idea di raccontare questa epopea fatta di vivere quotidiano?

“Sono sicura che in parte questa idea sia nata e maturata durante il mio percorso di formazione come archeologa. L’archeologia, infatti, dà la possibilità di rintracciare e in qualche modo portare alla luce stralci della vita quotidiana di millenni o anche solo secoli fa e lo fa attraverso frammenti, tracce anche labili. Questo aspetto, cioè quello di poter raccontare delle storie piccole, anche banali per certi versi, ma non meno importanti, l’ho sempre trovato estremamente affascinante. Devo ammettere che anche il mio vissuto personale e quello della mia famiglia sono stati fonte di ispirazione indiretta.”





Immagino che rappresentare in maniera credibile personaggi provenienti da periodi storici molto differenti tra loro non sarà stato semplice. Raccontaci qualche retroscena relativo al processo creativo...

“Sicuramente non è stato semplice, soprattutto per alcuni personaggi del romanzo che hanno mostrato una certa diffidenza ad essere descritti su carta! Nel processo creativo parto da alcune immagini mentali, mi ci aggrappo per provare a schiarirmi le idee; poi spendo molto tempo alla ricerca del nome da attribuire a ciascuno, perché credo che il nome (o il soprannome) inconsciamente aiuti a definire la sagoma del personaggio. Mi sono documentata e ho provato a ricostruire aspetti storici dei periodi descritti, cercando di rendere l’ambientazione quanto più credibile possibile, ma gli episodi raccontati, quelli legati ai singoli personaggi, sono nati quasi tutti senza riflettere troppo.”