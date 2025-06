Ermione, la mitologia greca che rivive nella narrativa contemporanea: I retroscena romanzo con l’autrice, Valentina Ferrari

“Quando è nata in me l’idea di voler scrivere un retelling mitologico, dopo qualche ricerca ho capito che Ermione era la protagonista perfetta: nella mitologia greca è un personaggio secondario e sapevo che questo mi avrebbe permesso di esplorarlo senza essere influenzata da altro, avrei potuto trovarne le sfumature e donarle la mia voce, in più è un personaggio secondario immerso nella famiglia più importante dell’antica grecia, tutti intorno a lei avevano storie interessantissime che avrei potuto sfruttare per parlare di molti temi a me cari, come il potere, il femminismo, il concetto di bellezza, l’abbandono.”

Detto questo, il punto di contatto a mio giudizio è la condizione per il vero amore: si ama veramente chi ci vede per ciò che siamo, oggi come ieri. Gli scenari diametralmente opposti invece sono principalmente i contesti in cui questo amore si sviluppa e vive, le condizioni a cui il sentimento è sottoposto.”

“Secondo me l’aggiunta dell’amore in una dinamica di matrimonio combinato in un contesto come quello della mitologia greca è, di partenza, un’operazione di totale fantasia. È sicuramente una scelta più moderna nell’impianto del romanzo.

Parlando di storie dal respiro “esotico” è giusto sottolineare come sappiano assumere sfumature diverse, come quelle “orientali” di “A Jeju nasce il vento” , oppure come quelle nordiche de “La condanna del silenzio” .





IL CORAGGIO DI OSARE: IL CONFRNTO TRA LE NUOVE GENERAZIONI E LA LETTERATURA CLASSICA

I classici della letteratura antica possono magari risultare distanti, narrativamente parlando, alle nuove generazioni. Rielaborarli con un linguaggio contemporaneo - anche nella costruzione dei personaggi: nel caso di "Ermione", per esempio, facendo perno su una protagonista che prova a scardinare le tradizioni divenendo incarnazione del girl power - può essere la strada giusta per riscoprirli o quantomeno incuriosire i più giovani tra i lettori?

“Credo possa essere una via interessante da percorrere, probabilmente è più facile per un giovane lettore avvicinarsi a romanzi come il mio, rispetto a un approccio più classico, molto spesso prettamente scolastico, vissuto come una costrizione. Inserire nella narrazione elementi contemporanei può aiutare in questo senso, Ermione, infatti, pur essendo un personaggio lontano nel tempo permette al lettore un certo grado di immedesimazione: è una protagonista alle prese con dilemmi interiori che potrebbero esser definiti universali. Infine, credo che la mitologia greca aiuti da principio questa operazione - essendo ricca di temi che non passeranno mai di moda appassiona spesso anche i più giovani.”





Se guardassi al futuro, ti piacerebbe restare sul fronte della mitologia per un tuo prossimo lavoro? Se sí, quale sarebbe il personaggio che porteresti in primo piano in una storia?

“In futuro non lo escludo, assolutamente, ma probabilmente per il nuovo progetto, che conto di iniziare questa estate, mi accosterò di più al genere del romantasy. Ho un’idea che mi ronza in testa da un po’ di mesi. Comunque, un personaggio del cuore di cui mi piacerebbe tantissimo scrivere, scartato quando ho scelto Ermione, poiché assolutamente non secondario nella mitologia, è Medea. Altrimenti spostandoci dalla Grecia sceglierei Lavinia - su di lei in realtà ho già delle bozze nel mio computer, ma mi hanno battuta sul tempo.”





Un'ultima domanda: se il tuo libro fosse una canzone, quale sarebbe?

“Se dovessi scegliere una canzone che mi ricorda i sentimenti del libro direi First time di Damiano David, ma la canzone che ho ascoltato di più mentre lo scrivevo forse è stata Cardigan di Taylor Swift. Inoltre lego alcuni personaggi alle canzoni di Taylor Swift che me li ricordano: Ermione è Fearless, Oreste This is me trying, Clitemnestra Look what you made me do, Polideuce Untouchable, Menelao Right where you left me, Leda Willow.”