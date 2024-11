F1, Max Verstappen vince il Gp del Brasile ed allunga in classifica su Norris

Dopo 10 gare senza salirte sul gradino più alto del pdio, Max Verstappen lo fa nel modo più eclatante possibile. Partito dalla 17a posizione in griglia il pilota della Red Bull ha condotto un gara magistrale in condizioni rese difficilissime dalla pioggia, ed ha vinto il Gran Premio del Brasile sulla pista di Interlagos, conquistando anche il giro più veloce. Sul podio, a sorpresa, le due Alpine di Ocon e Gasly, bravi a sfruttare le circostanze sorprendendo i rivali. Quarto posto per l'inglese della Mercedes George Russell che precede il monegasco della Ferrari Charles Leclerc e il connazionale della McLaren Lando Norris, sesto, che partito dalla pole position è sicuramente il più deluso della giornata. Chiudono la top ten la Racing Bulls di Tsunoda davanti alla McLaren di Piastri ed alla Racing Bulls di Liam Lawson, poi la Mercedes di Hamilton Nella classifica mondiale Verstappen ora guida con 388 punti, 62 in più di Norris a soli 3 Gp dalla fine. A Las Vegas il 24 novembre l'olandese avrà il primo match point iridato per conquistare il quarto titolo.