Milan in finale di Coppa Italia, battuta l’Inter 3-0, i recuperi di campionato riaprono la corsa Champions

LA COPPA ITALIA

Il Milan è la prima finalista di Coppa Italia. Nella semifinale di ritorno ha battuto l’Inter 3-0, dopo il pareggio 1-1 dell’andata, ed ora i rossoneri attendono di conoscere l’avversaria che affronteranno a Roma il 14 maggio, con il Bologna favorito dopo il 3-0 sull’Empoli dell’andata. Per l’Inter sfuma così il sogno triplete, con la squadra di Inzaghi al secondo ko in una settimana, dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna. I nerazzurri partono forte: al 10' Darmian con un destro a incrociare non centra la porta di poco, poi Dimarco al 22’ colpisce una traversa con un gran sinistro dal limite. con la conclusione dell'esterno sinistro nerazzurro che si infrange sulla traversa. Al 33’ è Lautaro a sbagliare da due passi con Maignan pronto. Milan schiacciato nella propria trequarti ed inerme per mezz’ora, poi al primo ed unico affondo i rossoneri passano: al 35’Jimenez crossa a centro area dove Jovic anticipa Darmnan e di testa batte Martinez per l’1-o Milan. Ad inizio ripresa il Milan raddoppia: al 50’ corner da destra, Jovic spunta nella mischia per battere Martinez per la doppietta personale. Inzaghi cambia tutto: Zalewski, Frattesi, Calhanoglu e Arnautovic al posto di Dimarco, Barella, Asllani e Taremi. L’Inter torna a spingere, al 68' colpo di testa di De Vrij sul quale Maignan si supera. Il Milan contiene glia fondi dell’Inter, ed all’85’ trova la rete del 3-0 con Reijnders che chiude la partita. Milan bestia nera per la squadra di Inzaghi, con i rossoneri che hanno vinto 3 dei 5 derby giocati in stagione, pareggiando gli altri due.

LA SERIE A

I 4 recuperi di campionato hanno riaperto la zona Champions League. Colpo del Parma, che in casa batte la Juventus 1-0 con un gol di Pellegrino allo scadere del primo tempo. Nella ripresa la Juventus ha provato a rientrare in partita, ma le occasioni di Kolo Muani e Conceiçao non hanno prodotto risultati. Bianconeri alla prima sconfitta dell’era Tudor e superati dal Bologna al quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione in Champions. La Lazio vince 2-0 in trasferta contro il Genoa ed aggancia la Juventus al quinto posto, a -1 dal Bologna. Vantaggio dei biancocelesti al 32’ con un destro al volo in semirovesciata di Castellanos, raddoppio al 65', con Dia. Torna in corsa per la Champions anche la Fiorentina, che vince 2-1 sul campo del Cagliari ed è ora a 4 punti dal quarto posto: per i viola reti di Gosens e Beltran, di Piccoli il momentaneo pareggio per i sardi. Il Torino in casa batte 2-0 l’Udinese con un gol per tempo: Adams al 39’ e Dembelè all’85.