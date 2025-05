Champions League. Vigilia di Inter-Barcellona, Lautaro verso un posto da titolare

Lautaro Martinez potrebbe partire titolare nella decisiva sfida di domani contro il Barcellona, semifinale di ritorno della Champions League. Questa la clamorosa indiscrezione che filtra da Appiano Gentile. L’argentino, infortunatosi settimana scorsa in Spagna, avrebbe recuperato in tempi record l’elongazione muscolare alla coscia. La decisione finale verrà presa dopo la rifinitura di domani mattina, ma oggi è tornato a lavorare con il resto dei compagni e le sue condizioni sono apparse buone. Inizialmente ha svolto un lavoro personalizzato: corsa, cambi di direzione con e senza il pallone, skip e scatti, senza prendere parte al torello, poi si è unito ai compagni e nelle prove tattiche è stato schierato in attacco al fianco di Thuram. Va verso il forfait, invece, Pavard, che ha lasciato il ritiro: il francese, come Lautaro, ha svolto un riscaldamento personalizzato, ma lo ha interrotto quasi subito. Il francese ha accusato un fastidio nell'allenamento individuale prima di svolgere la parte tattica insieme ai compagni. Inzaghi ha così provato Bisseck nella difesa a tre con Acerbi e Bastoni. Pochi dubbi sul resto della formazione, visto che il centrocampo sarà formato da Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco.

CASA BARCA

Anche tra le file del Barcellona c’è un ritorno importantissimo: Robert Lewandosky, che ha recuperato dall’infortunio, ma che non partirà tra i titolari. In conferenza stampa l’allenatore degli spagnoli, Hansi Flick si è espresso così: “Penso che sia meglio che inizi dalla panchina, ma è pronto, l'ha dimostrato anche in allenamento in questi giorni. Penso che dopo questo periodo fuori per infortunio non sia la cosa migliore farlo partire da titolare. Magari giocherà dall'inizio la prossima contro il Real”. Si parte dal 3-3 dell’andata, in un San Siro completamente esaurito che ha fatto segnare il record di incassi per il calcio. Italiano. In palio c’è la finale di Monaco, da giocare contro la vincente di Paris Saint Germain-Arsenal.