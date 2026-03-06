Calcio, Serie A, il Napoli batte il Torino e si avvicina al Milan

Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli supera 2-1 il Torino e si porta a quota 56 punti, accorciando momentaneamente sul Milan, atteso dal derby contro l’Inter Milan. La squadra guidata da Antonio Conte interpreta la partita con personalità e costruisce il successo grazie a una rete per tempo. Il Torino di Roberto D'Aversa prova a restare in partita fino alla fine e riesce anche ad accorciare le distanze nel finale, ma non basta per evitare la sconfitta.

PRIMO TEMPO

L’inizio è favorevole ai padroni di casa, che trovano il vantaggio già nei primi minuti. A sbloccare il risultato è Alisson Santos, protagonista di una giocata personale di grande qualità: il brasiliano si libera della marcatura e conclude verso la porta battendo Alberto Paleari, non impeccabile nell’intervento. Dopo il gol il Napoli mantiene il controllo del gioco, limitando le iniziative granata e gestendo il ritmo della gara. Il Torino fatica a rendersi pericoloso, mentre i partenopei sfiorano il raddoppio poco dopo la mezz’ora: Matteo Politano mette in mezzo un pallone invitante per Rasmus Højlund, che svetta di testa ma manda il pallone di poco sopra la traversa.