Calcio, Serie A, il Napoli batte il Torino e si avvicina al Milan

06 marzo 2026, ore 22:59
Al Maradona, i Partenopei vincono due a 1 con le reti di Alisson ed Elmas e si portano a -1 dal secondo posto occupato dai Rossoneri. I Granata provano a riprendere il match con Casadei, ma i tre punti vanno alla squadra di Conte
Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli supera 2-1 il Torino e si porta a quota 56 punti, accorciando momentaneamente sul Milan, atteso dal derby contro l’Inter Milan. La squadra guidata da Antonio Conte interpreta la partita con personalità e costruisce il successo grazie a una rete per tempo. Il Torino di Roberto D'Aversa prova a restare in partita fino alla fine e riesce anche ad accorciare le distanze nel finale, ma non basta per evitare la sconfitta.
PRIMO TEMPO
L’inizio è favorevole ai padroni di casa, che trovano il vantaggio già nei primi minuti. A sbloccare il risultato è Alisson Santos, protagonista di una giocata personale di grande qualità: il brasiliano si libera della marcatura e conclude verso la porta battendo Alberto Paleari, non impeccabile nell’intervento. Dopo il gol il Napoli mantiene il controllo del gioco, limitando le iniziative granata e gestendo il ritmo della gara. Il Torino fatica a rendersi pericoloso, mentre i partenopei sfiorano il raddoppio poco dopo la mezz’ora: Matteo Politano mette in mezzo un pallone invitante per Rasmus Højlund, che svetta di testa ma manda il pallone di poco sopra la traversa.
SECONDO TEMPO
Nella ripresa il copione non cambia molto. Il Napoli continua a spingere e Alisson si rende ancora pericoloso con un’altra conclusione dalla distanza, trovando però questa volta la pronta risposta di Paleari. La pressione dei padroni di casa cresce con il passare dei minuti e porta infine al raddoppio. L’azione del 2-0 nasce da una manovra ben costruita: Politano serve di testa Eljif Elmas, che in area si coordina e colpisce con una spettacolare semi-rovesciata battendo nuovamente il portiere granata. Quando la gara sembra ormai indirizzata, il Torino riesce a riaprirla negli ultimi minuti. Su calcio d’angolo Che Adams prolunga il pallone verso il centro dell’area e Cesare Casadei svetta di testa accorciando le distanze. Nel finale i granata tentano l’assalto, sfiorando anche il pareggio, ma il Napoli riesce a resistere e a gestire gli ultimi minuti. C’è spazio anche per il ritorno in campo di Kevin De Bruyne, entrato nel finale e subito vicino al terzo gol. Il triplice fischio certifica tre punti preziosi per i partenopei, mentre il Torino resta fermo a metà classifica.
