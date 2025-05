Serie A, Juventus in Champions League, Roma in Europa League, Fiorentina in Conference, retrocedono Empoli e Venezia

La Serie A ha emesso gli ultimi verdetti: la Juventus si qualifica alla prossima Champions League, la Roma all'Europa League, la Fiorentina alla Conference League, mentre retrocedono in Serie B con il Monza Venezia ed Empoli. 90 minuti di emozioni con sei campi in contemporanea, che al fischio finale si riemponi di lacrime di gioia o di delusione. La Juventuis soffre a Venezia, va sotto dopo un minuto con un gol di Fila, poi Yldiz, Kolo Muani e dun rigore di Locatelli per il 2-3 finale che vale la Champions. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Haps. Il Venezia retrocede in serie B. La Roma vince 2-0 sul campo del Torino e si qualifica alla prossima Europa League, con le reti di Paredes su calcio di rigore e di Salemaekers. Per il quarto anno consecutivo la Fiorentina giocherà in Conference League: i viola vincono 3-2 sul campo dell'Udinese. Vantaggio di Lucca per i friulani, pareggio di Fagioli per i viola, poi le reti di Comuzzo e Kabasele, infine il gol vittoria di Kean. Impresa del Lecce che si salva vincendo 1-0 sul campo della Lazio, escludendo così i biancocelesti dall'Europa. La decide il gol di Coulibaly allo scadere del primo tempo, con il Lecce che resta poco dopo in 10 uomini per l'espulsione di Pierotti e resiste per 50 minuti agli assalti laziali. L'empoli perde 2-1 in casa con il Verona e retrocede così in Serie B: vantaggio Verona con Serdar, pareggio di Fazzini, e golvittoria di Bradaric. infine il Parma vince in rimonata 3-2 sul campo dell'Atalanta: nerazzurri in vantaggio con Maldini che sigla una doppietta in 3 minuti, poi Hainaut ed una doppietta di Ondreika completano la rimonta. Si chiude così la Serie A con il Napoli campione d'Italia che accede alla prossima Champions League insieme ad Inter, Atalanta e Juventus, Roma in Europa League con il Bologna, Fiorentina in Conference, retrocesse Monza, Venezia ed Empoli.